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Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Deportivo maçında ilk 11’mi, kadroda kimler var?

Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Deportivo maçında ilk 11’mi, kadroda kimler var?

10:0723/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İspanya La Liga 7. haftasında Real Madrid evinde Deportivo Alaves’i konuk ediyor.
İspanya La Liga 7. haftasında Real Madrid evinde Deportivo Alaves’i konuk ediyor.

İspanya La Liga 7. haftasında Real Madrid evinde Deportivo Alaves’i konuk ediyor. Milli yıldız Arda Güler Espanyol maçında ilk 11’de yer almıştı. Carlo Ancelotti’nin bu maçta da genç yıldıza şans vermesi bekleniyor. Peki, Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.

Real Madrid, La Liga 7. haftasında Deportivo Alaves ile karşılaşacak. 36. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid rakibine 30 kez üstünlük sağladı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken 4 maç ise Deportivo Alaves’in galibiyeti ile sonuçlandı. Peki Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

REAL MADRİD - DEPORTİVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Deportivo Alaves maçı 24 Eylül Salı saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - DEPORTİVO ALAVES CANLI SKOR

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#Real Madrid
#Deportivo Alaves
#İspanya La Liga

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