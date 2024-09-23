Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Deportivo maçında ilk 11’mi, kadroda kimler var?

İspanya La Liga 7. haftasında Real Madrid evinde Deportivo Alaves’i konuk ediyor. Milli yıldız Arda Güler Espanyol maçında ilk 11’de yer almıştı. Carlo Ancelotti’nin bu maçta da genç yıldıza şans vermesi bekleniyor. Peki, Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.
Real Madrid, La Liga 7. haftasında Deportivo Alaves ile karşılaşacak. 36. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid rakibine 30 kez üstünlük sağladı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken 4 maç ise Deportivo Alaves’in galibiyeti ile sonuçlandı. Peki Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.