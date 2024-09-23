Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Deportivo maçında ilk 11’mi, kadroda kimler var?

Real Madrid, La Liga 7. haftasında Deportivo Alaves ile karşılaşacak. 36. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid rakibine 30 kez üstünlük sağladı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken 4 maç ise Deportivo Alaves’in galibiyeti ile sonuçlandı. Peki Real Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.