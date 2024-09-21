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Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Espanyol maçında ilk 11’de mi? İspanya La Liga 5. haftası

Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Espanyol maçında ilk 11’de mi? İspanya La Liga 5. haftası

14:3421/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Real Madrid - Espanyol
Real Madrid - Espanyol

İspanya La Liga 5. haftasında Real Madrid evinde Espanyol’u konuk ediyor. Lige 4 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Real Madrid, Espanyol ile 179. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda 109 galibiyet alan Real Madrid rakibine 36 kez mağlup oldu. 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Arda Güler Espanyol maçında ilk 11’de mi, kadroda kimler var? Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler…

Real Madrid, İspanya La Liga 5. haftasında evinde Espanyol ile karşılaşacak. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşmada milli yıldız Arda Güler ilk 11’de maça çıkması bekleniyor. Peki, Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

REAL MADRİD - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Espanyol maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER ESPANYOL MAÇINDA İLK 11'Mİ?

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e bu akşam ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. Arda düşük bir ihtimal oyunun ikinci yarısında da dahil olabilir.

REAL MADRİD - ESPANYOL MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD

1 Thibaut Courtois

2 Dani Carvajal

22 Antonio Rüdiger

23 Ferland Mendy

5 Jude Bellingham

8 Federico Valverde

14 Aurelien Tchouameni

17 Lucas Vazquez

7 Junior Vinicius

9 Kylian Mbappe

15 Arda Güler

ESPANYOL

1 Joan Garcia Pons
4 Marash Kumbulla
6 Leandro Cabrera
12 Alvaro Tejero
22 Carlos Romero Serrano
23 Omar El Hilali
18 Alvaro Aguado Mendez
20 Alex Kral
7 Javier Puado Diaz
9 Alejo Veliz
17 Jofre Carreras

REAL MADRİD - ESPANYOL CANLI SKOR

İSPANYA LA LİGA GÜNCEL PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI






#Real Madrid
#Espanyol
#İspanya La Liga

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