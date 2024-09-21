Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Espanyol maçında ilk 11’de mi? İspanya La Liga 5. haftası

İspanya La Liga 5. haftasında Real Madrid evinde Espanyol’u konuk ediyor. Lige 4 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Real Madrid, Espanyol ile 179. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda 109 galibiyet alan Real Madrid rakibine 36 kez mağlup oldu. 33 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Arda Güler Espanyol maçında ilk 11’de mi, kadroda kimler var? Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler…
Real Madrid, İspanya La Liga 5. haftasında evinde Espanyol ile karşılaşacak. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşmada milli yıldız Arda Güler ilk 11’de maça çıkması bekleniyor. Peki, Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
REAL MADRİD - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ARDA GÜLER ESPANYOL MAÇINDA İLK 11'Mİ?
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e bu akşam ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. Arda düşük bir ihtimal oyunun ikinci yarısında da dahil olabilir.