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Spor

Real Madrid farka koştu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 13. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Valencia'yı 5-1 mağlup etti. Arda Güler mücadeleyi tribünden takip etti.

09:54 - 12/11/2023 الأحد
Güncelleme: 10:23 - 12/11/2023 الأحد
AA
Sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, Real Madrid'de henüz süre alamadı.

Sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, Real Madrid'de henüz süre alamadı.

Real Madrid, Valencia'yı 5-1 yendi. Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini, 3. dakikada Carvajal, 42. ve 49. dakikalarda Vinicius Junior, 50. ve 84. dakikalarda ise Rodrygo kaydederken Valencia'nın tek golü ise 88. dakikada Hugo Duro Perales'ten geldi.


Bu sonuçla ligde puanını 32'ye çıkaran eflatun-beyazlılar haftayı ikinci sırada tamamlarken 18 puanda kalan Valencia ise 8. sırada yer aldı.


Diğer yandan Real Madrid'de sakatlığından dolayı kadroda yer alamayan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı tribünden izledi.





#La Liga
#Real Madrid
#Arda Güler
#Valencia
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