Real Madrid farka koştu

Real Madrid, Valencia'yı 5-1 yendi. Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini, 3. dakikada Carvajal, 42. ve 49. dakikalarda Vinicius Junior, 50. ve 84. dakikalarda ise Rodrygo kaydederken Valencia'nın tek golü ise 88. dakikada Hugo Duro Perales'ten geldi.