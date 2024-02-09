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Spor

La Liga’da lider belli oluyor: Arda Güler’li Real Madrid Girona’yı konuk edecek

İspanya La Liga 24. hafta heyecanı başlıyor. Arda Güler’li Real Madrid evinde Girona’yı konuk edecek. Kazanan taraf La Liga’da liderliği devralacak. Evinde 11 maçtır kaybetmeyen Real Madrid, Girona ile deplasmanda oynadığı son maçtan 3-0 galip ayrıldı. Evinde oynadığı son maçta ise 1-1 berabere kaldı. Milli yıldız Arda Güler’in kritik maçta forma giymesi bekleniyor. Carlo Ancelotti ligde son oynanan Atletico Madrid maçında Arda’ya forma şansı vermedi ve Real Madrid bu maçta puan kaybetmişti. Peki, Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç kadrosu, muhtemel 11’leri ve tüm detaylar.

10:40 - 9/02/2024 Friday
Güncelleme: 11:08 - 9/02/2024 Friday
Yeni Şafak
Real Madrid, La Liga 24. haftasında Girona’yı konuk edecek.
Real Madrid, La Liga 24. haftasında Girona’yı konuk edecek.

Real Madrid, La Liga 24. haftasında Girona’yı konuk edecek. Deplasmanda 11 maçtır kaybetmeyen Girona ligde 56 puanla 2. sırada yer alıyor. 58 puanla lider olan Real Madrid ise oynadığı son 17 maçta mağlup olmadı. Peki, Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar.

REAL MADRİD - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga 24. hafta Real Madrid - Girona maçı
10 Şubat Cumartesi saat 20:30
’da başlayacak. Karşılaşma
S SPORT
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - GİRONA CANLI SKOR

REAL MADRİD - GİRONA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRİD

13 Andriy Lunin

2 Dani Carvajal

6 Nacho

23 Ferland Mendy

5 Jude Bellingham

8 Toni Kroos

12 Eduardo Camavinga

15 Federico Valverde

17 Lucas Vazquez

21 Brahim Diaz

11 Rodrygo

GİRONA

13 Paulo Gazzaniga

3 Miguel Gutierrez

17 Daley Blind

25 Eric Garcia

8 Viktor Tsygankov

14 Aleix Garcia

16 Sávio

20 Yan Bueno Couto

21 Yangel Herrera

24 Portu

23 Ivan Martin

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Carlo Ancelotti Arda Güler’e forma şansı vermediği son 2 maçta puan kaybetti. Tecrübeli teknik adamın kritik Girona maçında genç yıldıza ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.

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#Real Madrid
#Girona
#İspanya La Liga
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