Real Madrid, La Liga 24. haftasında Girona’yı konuk edecek. Deplasmanda 11 maçtır kaybetmeyen Girona ligde 56 puanla 2. sırada yer alıyor. 58 puanla lider olan Real Madrid ise oynadığı son 17 maçta mağlup olmadı. Peki, Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar.
REAL MADRİD - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
REAL MADRİD - GİRONA CANLI SKOR
REAL MADRİD - GİRONA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
REAL MADRİD
13 Andriy Lunin
2 Dani Carvajal
6 Nacho
23 Ferland Mendy
5 Jude Bellingham
8 Toni Kroos
12 Eduardo Camavinga
15 Federico Valverde
17 Lucas Vazquez
21 Brahim Diaz
11 Rodrygo
GİRONA
13 Paulo Gazzaniga
3 Miguel Gutierrez
17 Daley Blind
25 Eric Garcia
8 Viktor Tsygankov
14 Aleix Garcia
16 Sávio
20 Yan Bueno Couto
21 Yangel Herrera
24 Portu
23 Ivan Martin
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Carlo Ancelotti Arda Güler’e forma şansı vermediği son 2 maçta puan kaybetti. Tecrübeli teknik adamın kritik Girona maçında genç yıldıza ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.