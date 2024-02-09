Real Madrid, La Liga 24. haftasında Girona’yı konuk edecek. Deplasmanda 11 maçtır kaybetmeyen Girona ligde 56 puanla 2. sırada yer alıyor. 58 puanla lider olan Real Madrid ise oynadığı son 17 maçta mağlup olmadı. Peki, Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar.