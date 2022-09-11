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ÖZET | Real Madrid - Mallorca: 4-1

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, geriye düştüğü maçta Mallorca'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmada Federico Valverde harika bir gole imza atarken, Mallorca'nın golünü ise Vedat Muriqi kaydetti. Real Madrid-Mallorca maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madrid-Mallorca 4-1 maç özeti ve golleri izle
Real Madrid'li oyuncuların gol sevinçleri

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid sahasında Mallorca'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, geriye düşmesine rağmen 4-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Federico Valverde, 72. dakikada Vinicius Junior, 89. dakikada Rodrygo ve 90+3. dakikada Antonio Rudiger kaydetti. Mallorca'nın tek golünü ise 35. dakikada Vedat Muriqi attı.

Real Madrid 5'te 5 yaptı

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid puanını 15'e yükseltti ve 5'te 5 yaptı. Mallorca ise 5 puanda kaldı. Gelecek hafta Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Mallorca ise sahasında Almeria ile oynayacak.

Real Madrid-Mallorca maçının özetini izle

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