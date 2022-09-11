ÖZET | Real Madrid - Mallorca: 4-1

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid sahasında Mallorca'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip, geriye düşmesine rağmen 4-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Federico Valverde, 72. dakikada Vinicius Junior, 89. dakikada Rodrygo ve 90+3. dakikada Antonio Rudiger kaydetti. Mallorca'nın tek golünü ise 35. dakikada Vedat Muriqi attı.

Real Madrid 5'te 5 yaptı

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid puanını 15'e yükseltti ve 5'te 5 yaptı. Mallorca ise 5 puanda kaldı. Gelecek hafta Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Mallorca ise sahasında Almeria ile oynayacak.

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Real Madrid-Mallorca maçının özetini izle

#LaLigaSantander'in 5. haftasında Real Madrid, Mallorca'yı 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Valverde, Vinicius Junior, Rodrygo ve Rüdiger'den geldi. #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/EZpCLqhPTg — S Sport (@ssporttr) September 11, 2022

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