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Real Madrid - Milan maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta

Real Madrid - Milan maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta

14:184/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4. haftada Real Madrid evinde Milan’ı konuk ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4. haftada Real Madrid evinde Milan’ı konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4. haftada Real Madrid evinde Milan’ı konuk ediyor. Santiago Bernabeu’da 5 Ekim Salı günü saat 23.00’de başlayacak karşılaşmayı Hırvat hakem Slavko Vincic yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı konuk ettiği yedi maçın beşini kazanan Real Madrid, 6 puanla 12. sırada yer alıyor. 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan Milan ise 3 puan ile 25. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid - Milan maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Real Madrid - Milan canlı izleme linki.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde Milan ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi deplasman maçının sadece birini kazanabilen Milan İspanyol devi karşısında bir mucize arayacak. İtalyan takımlarına rakip olduğu son 18 Avrupa kupası maçının 17'sini kazanan Real Madrid ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. Peki, Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Milan canlı izleme linki.

REAL MADRİD - MİLAN MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid - Milan maçı 5 Ekim Salı günü
saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - MİLAN CANLI İZLE

Real Madrid - Milan maçını canlı izlemek için

REAL MADRİD - MİLAN CANLI SKOR

REAL MADRİD - MİLAN MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRİD

13 Andriy Lunin

3 Eder Militao Sarı Kart

22 Antonio Rüdiger

23 Ferland Mendy

5 Jude Bellingham

6 Eduardo Camavinga

8 Federico Valverde

14 Aurelien Tchouameni

17 Lucas Vazquez

7 Junior Vinicius

9 Kylian Mbappe

MİLAN

16 Mike Maignan

19 Theo Hernandez

28 Malick Thiaw

31 Strahinja Pavlovic

11 Christian Pulisic

14 Tijjani Reijnders

21 Samuel Chukwueze

29 Youssouf Fofana

42 Filippo Terracciano

7 Alvaro Morata

17 Noah Okafor

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI






#Real Madrid
#Milan
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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