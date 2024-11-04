UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 4. haftada Real Madrid evinde Milan’ı konuk ediyor. Santiago Bernabeu’da 5 Ekim Salı günü saat 23.00’de başlayacak karşılaşmayı Hırvat hakem Slavko Vincic yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı konuk ettiği yedi maçın beşini kazanan Real Madrid, 6 puanla 12. sırada yer alıyor. 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan Milan ise 3 puan ile 25. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid - Milan maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Real Madrid - Milan canlı izleme linki.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde Milan ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi deplasman maçının sadece birini kazanabilen Milan İspanyol devi karşısında bir mucize arayacak. İtalyan takımlarına rakip olduğu son 18 Avrupa kupası maçının 17'sini kazanan Real Madrid ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. Peki, Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Milan canlı izleme linki.
REAL MADRİD - MİLAN MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
REAL MADRİD - MİLAN CANLI İZLE
REAL MADRİD - MİLAN CANLI SKOR
REAL MADRİD - MİLAN MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
REAL MADRİD
13 Andriy Lunin
3 Eder Militao Sarı Kart
22 Antonio Rüdiger
23 Ferland Mendy
5 Jude Bellingham
6 Eduardo Camavinga
8 Federico Valverde
14 Aurelien Tchouameni
17 Lucas Vazquez
7 Junior Vinicius
9 Kylian Mbappe
MİLAN
16 Mike Maignan
19 Theo Hernandez
28 Malick Thiaw
31 Strahinja Pavlovic
11 Christian Pulisic
14 Tijjani Reijnders
21 Samuel Chukwueze
29 Youssouf Fofana
42 Filippo Terracciano
7 Alvaro Morata
17 Noah Okafor