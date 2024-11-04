Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde Milan ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi deplasman maçının sadece birini kazanabilen Milan İspanyol devi karşısında bir mucize arayacak. İtalyan takımlarına rakip olduğu son 18 Avrupa kupası maçının 17'sini kazanan Real Madrid ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. Peki, Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid - Milan canlı izleme linki.