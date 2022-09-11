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Federico Valverde'den muhteşem gol: "Tüm sahayı geçti 90'a astı"

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Karşılamanın 45+3. dakikasında Real Madrid'den Federico Valverde attığı şık golle alkış topladı. Federico Valverde'nin attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madridde ​Federico Valverdenin Mallorcaya attığı golü izle
​Federico Valverde'nin gol sevinci

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid sahasında Mallorca'yı ağırladı. Mücadelenin 35. dakikasında konuk ekip Vedat Muriqi'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Federico Valverde 90'a astı

Real Madrid bu gole 45+3. dakikada Federico Valverde ile yanıt verdi. Orta sahanın gerisinden topu alan Valverde, tek başına götürdüğü atakta ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 1-1'e getirdi.

  • Federico Valverde'nin attığı gol, sosyal medyada gündeme otururken, uzun süre ayakta alkışlandı. Federico Valverde'nin attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Vedat Muriqi Real Madrid'i de boş geçmedi
SPOR
Vedat Muriqi Real Madrid'i de boş geçmedi

Federico Valverde'nin golünü izle
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