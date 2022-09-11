Federico Valverde'den muhteşem gol: "Tüm sahayı geçti 90'a astı"

Marsilya taraftarlarından LGBT bayraklarına geçit yok

Dün akşam Şampiyonlar Ligi D grubu maçı için Tottenham deplasmanına giden Marsilya taraftarları, konuk seyirci bölümünde önlerine konulan LGBT bayraklarını tribünden söküp çıkardı. O anlar taraftar kamerasına böyle yansıdı.