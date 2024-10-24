Real Madrid'de şok sakatlık! El Clasico'yu kaçıracak

23 yaşındaki genç yıldız bu sezon 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Rodrygo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yayınladı. Yıldız isim, hafta sonu oynanacak Barcelona maçında forma giyemeyecek.
İspanyol devi Real Madrid'de, Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesi eksik sayısı artıyor. Thibaut Courtois'nın ardından Rodrygo da sakatlandı.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Rodrygo'nun sağ uyluk kemiğinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.
Barcelona maçını kaçıracak Rodrygo'nun en az 15-20 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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