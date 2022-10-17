Stefan Kuntz 26 milyon euroluk oyuncunun peşinde

Mevkisi santrfor olan Brewster, sol kanatta da görev yapabiliyor.

Stefan Kuntz, İngiltere Championship'te oynanan Sheffield United-Blackpool ve Hull City-Birmingham City maçlarını yerinden takip etti.

Milli futbolcular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in formasını giydiği Hull City maçını izleyen Kuntz'un, Sheffield United-Blackpool maçını da tribünden takip etmesi dikkati çekti.

Alman çalıştırıcının karşılaşmada Sheffield United forması giyen Rhian Brewster'ı izlediği ortaya çıktı.

Kuntz, tribünden çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Annesi Türk, babası İngiliz

59 yaşındaki teknik adamın, babası İngiliz, annesi Türk olan 22 yaşındaki golcüyü milli takım havuzuna kazandırabilmek için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

İngiltere A Milli Takımı'nda henüz hiç maça çıkmamış olan genç oyuncunun Türkiye'den gelen teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor.

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Maçta penaltı kaçırdı

Rhian Brewster, Stefan Kuntz'un izlediği maça yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna dahil olan genç santrfor, 88. dakikada penaltı vuruşundan yaralanamadı.

Sheffield United-Blackpool maçı 3-3 eşitlikle sona erdi.





26 milyon euroya transfer olmuştu

Futbola Chelsea altyapısında başlayan Rhian Brewster, daha sonra Liverpool akademisine geçti. Buradan Swansea'ye kiralanan genç oyuncu, 2 Ekim 2020 yılında 26 milyon euro bonservis bedeliyle Sheffield United'a transfer oldu. Sheffield United'da toplam 61 maça çıkan genç oyuncu 5 gol kaydetti.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Rhian Brewster, 2017 yılında düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu.

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Rhian Brewster'ın nasıl bir oyuncu olduğuna dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video: