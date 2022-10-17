Spor Stefan Kuntz 26 milyon euroluk oyuncunun peşinde
FUTBOL FUTBOL

Stefan Kuntz 26 milyon euroluk oyuncunun peşinde

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un İngiltere'de Sheffield United-Blackpool maçını tribünden takip etmesi şaşkınlığa neden olmuştu. Alman çalıştırıcının karşılaşmada, annesi Türk olan Rhian Brewster'ı izlediği ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rhian Brewster Türk mü? Rhian Brewster kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımda oynuyor?
Mevkisi santrfor olan Brewster, sol kanatta da görev yapabiliyor.

Stefan Kuntz, İngiltere Championship'te oynanan Sheffield United-Blackpool ve Hull City-Birmingham City maçlarını yerinden takip etti.

Milli futbolcular Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'in formasını giydiği Hull City maçını izleyen Kuntz'un, Sheffield United-Blackpool maçını da tribünden takip etmesi dikkati çekti.

Alman çalıştırıcının karşılaşmada Sheffield United forması giyen Rhian Brewster'ı izlediği ortaya çıktı.

Kuntz, tribünden çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Kuntz, tribünden çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Annesi Türk, babası İngiliz

59 yaşındaki teknik adamın, babası İngiliz, annesi Türk olan 22 yaşındaki golcüyü milli takım havuzuna kazandırabilmek için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

İngiltere A Milli Takımı'nda henüz hiç maça çıkmamış olan genç oyuncunun Türkiye'den gelen teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Maçta penaltı kaçırdı

Rhian Brewster, Stefan Kuntz'un izlediği maça yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna dahil olan genç santrfor, 88. dakikada penaltı vuruşundan yaralanamadı.

Sheffield United-Blackpool maçı 3-3 eşitlikle sona erdi.


26 milyon euroya transfer olmuştu

Futbola Chelsea altyapısında başlayan Rhian Brewster, daha sonra Liverpool akademisine geçti. Buradan Swansea'ye kiralanan genç oyuncu, 2 Ekim 2020 yılında 26 milyon euro bonservis bedeliyle Sheffield United'a transfer oldu. Sheffield United'da toplam 61 maça çıkan genç oyuncu 5 gol kaydetti.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Rhian Brewster, 2017 yılında düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu.

Rhian Brewster'ın nasıl bir oyuncu olduğuna dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video:

Mehmet Büyükekşi açıkladı: Kuntz ile yola devam
SPOR
Mehmet Büyükekşi açıkladı: Kuntz ile yola devam

Galatasaray maçını yönetecek

Galatasaray
maçını yönetecek

​Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Fenerbahçe maçında yok

Fenerbahçe
maçında yok

​Başakşehir'in en golcü oyuncusu cezalı duruma düştü.
İstanbulunkabusu oldu

İstanbul'un
kabusu oldu

​Abdullah Avcı'dan dikkati çeken istatistik.
Neymar için<br>5 yıl hapis talebi

Neymar için
5 yıl hapis talebi

Barcelona'ya transferinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle yargılanacak.
"Gelirse herkes <br>'hoş geldin' der"

"Gelirse herkes
'hoş geldin' der"

​Nihat Kahveci'den Beşiktaş için teknik direktör iddiası.
'Ismael, Jesus'un önünde'

'Ismael, Jesus'un önünde'

Rıdvan Dilmen'den Ismael ve Jesus karşılaştırması.
Geçit vermiyor

Geçit vermiyor

​Gustavo Henrique hava toplarında üstünlüğünü konuşturuyor.
Sözleşme hamlesi

Sözleşme hamlesi

​Fenerbahçe lige verilecek arada yıldız oyuncularla masaya oturacak
Salah'tan rekor

Salah'tan rekor

Manchester City'i yenen Liverpool'da Salah, Gerard'ı geride bıraktı.
Aslan yatıyor <br>puanlar gidiyor

Aslan yatıyor
puanlar gidiyor

​Galatasaray'da izin konusu tartışma konusu oldu.
'Şampiyon Fenerbahçe olacak'

'Şampiyon Fenerbahçe olacak'

​Galatasaraylı isimden flaş tahmin.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Karşılıklı gollerin atıldığı dev derbi 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Teknik heyete takviye

Teknik heyete takviye

​Galatasaray, Okan Buruk'un yardımcılığına flaş ismi getirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.