Rıza Çalımbay Sivasspor'daki hedefi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, basın toplantısı düzenledi.





4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, uzun bir süre sonra tekrar Sivas'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.





Kaderin tekrar kendisini Sivasspor'a getirdiğini belirten Çalımbay, "Burada doğdum, büyüdüm. Onun için burada futbolla ilgili sıkıntı varsa, bizi de çağırıyorlarsa kesinlikle hiçbir şeye bakmadan geliriz. Çünkü Sivas bizim için çok değerli." dedi.

Sivasspor'un ligdeki durumunun iyi olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Gerçekçi bir şey bu. Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra takımlar geldi, bizi istediler. Hem yurt dışından hem de Türkiye'den takımlar vardı. Biz bir yere gitmedik ama sonra buradan haber geldiği zaman da hemen geldik." ifadelerini kullandı.





Rıza Çalımbay, Süper Lig'de kalan maçların telafisinin olmadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk maçımız Göztepe maçı. Bu maçta taraftar çok önemli. Bunu çok iyi şekilde taraflarla beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi tek düşüncemiz kalan maçlarımızı kazanmak. Bu içeri, dışarı, Fenerbahçe veya başka takım olmuş... Hepsini de final maçı gibi oynayacağız. Tek amacımız takımımızı ligde tutmak, başka bir mazeretimiz de yok. Geç geldik, şu oldu, bu oldu gibi bir şey de yok. Biz bunu bilerek geldik. Bir yardım için herkes koşar ya biz de buraya koştuk. İstediler geldik, biz Sivaslıyız. Burada Sivas sayesinde çok şeyler kazandım, taraftarlarla çok güzel günler yaşadık. O yüzden hiç düşünmeden geldik. Yönetimi, futbolcuları ve taraftarı birleşip takımı iyi bir yere getirmeye çalışacağız."

Göztepe maçının finali niteliğinde olduğunu aktaran Çalımbay, "Bu maçı aldıktan sonra mutlaka küçük de olsa bir seri yapmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek o zaman çok iyi bir yere geliriz." dedi.















