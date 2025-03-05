Sivasspor'da 3. Rıza Çalımbay dönemi başladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine daha önce takımda görev yapan Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı.
Net Global Sivasspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine daha önce de takımda görev yapan Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür." ifadesine yer verildi.
"Takımımızı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda sayısız başarıya taşımıştır. Onun liderliğinde elde ettiğimiz 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı ve 2022 yılında kazandığımız tarihi Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ve ligdeki başarılarımız taraftarlarımıza unutulmaz anlar yaşatmıştı. Sivasspor Kulübü olarak, Rıza Çalımbay'ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımımızın yeniden başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyoruz. Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay'a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz. Yuvana hoş geldin Rıza Çalımbay."
2004-2005 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev yaptığı sezonlarda başarılı grafik çizdi.
Çalımbay, 2010-2011 sezonunun 10. haftasında teknik direktör Mesut Bakkal'dan görevi devralarak memleketinin takımı Sivasspor'un başında ilk sınavını Beşiktaş'a karşı verdi.
İlk maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, sezonu 35 puanla 15. sırada tamamladı.
2011-2012 sezonunu 50 puanla 7. sırada tamamlayan Çalımbay idaresindeki Sivas ekibi, 2012-2013 sezonunda ise 44 puanla 12. sırada yer aldı.
Sivasspor, 2013-2014 sezonunda Rıza Çalımbay ile yollarını ayırarak göreve Roberto Carlos'u getirdi.