Sivasspor'da 3. Rıza Çalımbay dönemi başladı

Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.



Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür.… pic.twitter.com/ZFsEsTrF5X