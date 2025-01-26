Rizesporlu iki futbolcu Fenerbahçe maçında yok

Taha Şahin - Alikulov
Çaykur Rizesporlu iki futbolcu Adana Demirspor karşılaşmasında gördükleri sarı kartın ardından Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Rizespor'da maçın 58. dakikasında Alikulov ile 83. dakikasında Taha Şahin gördükleri sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
İki futbolcu, bir sonraki hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakacak.
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