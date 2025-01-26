Çaykur Rizespor, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u üç golle mağlup etti. Çaykur Rizespor-Adana Demirspor maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, 30. dakikada Olawoyin, 47. dakikada Ali Sowe ve 69. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.
Konuk takımın golleri, 52. dakikada Bünyamin Balat ve 83. dakikada Maestro'dan geldi.
Rizespor'da Jurecka, 90+4. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamadı.
Çaykur Rizespor bu galibiyetin ardından puanını 27'ye yükseltti. Son sıradaki Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.
7. dakikada Çaykur Rizespor oyuncusu Sowe'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yaklaşık iki dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay orta noktayı gösterdi daha sonra pozisyon VAR tarafından ikinci kez incelenerek iptal edildi.
30. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Hojer'in pasında topla buluşan Olawoyin'in kaleye gönderdiği şutunda top ağlarla buluştu. (1-0)
35. dakikada Hojer'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Adana Demirsporlu futbolcular uzaklaştırdı.
45+6 dakikada Taha Şahin'in sağ kanattan ortasında Akintola'nın kafa vuruşunda top kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.
47. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Olawoyin’in ara pasında kaleci Deniz Dönmezer ile karşı karşıya kalan Ali Sowe’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
51. dakikada Alioui’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balat’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
69. dakikada ceza sahası içerisinde Maestro’nun müdahalesi sonucu Akintola yerde kalınca maçın hakem Çağdaş Altay, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
83. dakikada Osman Kaynak’ın pasında topla buluşan Maestro’nun ceza sahası dışından gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
90+4. dakikada Deniz Dönmezer’in ceza sahası içinde Buljubasic’e yaptığı müdahale sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Jurecka’nın vuruşunda kaleci Deniz Dönmezer, meşin yuvarlağı çeldi.