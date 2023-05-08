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Spor

Rodrygo'ya hırsızlık şoku: Final maçı sırasında evini soydular

Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Osasuna ile oynanan Kral Kupası final maçı sırasında evi soyuldu.

14:47 . 8/05/2023 الإثنين
AA
Attığı iki golle takımına kupayı getirmişti.

Attığı iki golle takımına kupayı getirmişti.

İspanyol basınının polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Real Madrid'e Kral Kupası'nı getiren golleri atan Rodrygo Goes'in Madrid'in La Moraleja ilçesindeki evinin maç akşamı soyulduğu belirtildi.


Rodrygo'nun evinin olduğu sitedeki bir özel güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği ve içeri girildiğinde bazı odalarının altüst olduğunun görüldüğü kaydedildi.


Brezilyalı futbolcunun evinden nelerin çalındığına ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.


Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Kral Kupası finalinde Rodrygo, takımının iki golünü de atan isim olmuştu.


İspanya'da ünlü futbolcuların evlerinde hırsızlık olaylarına son yıllarda oldukça sık rastlanırken, geçen yıl Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evleri soyulmuştu.




#Real Madrid
#Rodrygo Goes
#Kral Kupası
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