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Spor

Mourinho gitti Roma hayat buldu: De Rossi 3’te 3 yaptı

İtalya Serie A 23. haftasında Roma evinde Cagliari’yi konuk etti. Maç ev sahibi Roma’nın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 2’ Lorenzo Pellegrini, 23’ ve 51’ Paulo Dybala, 59’ Dean Donny Huijsen’den geldi. Roma bu sonuçla puanını 38’e çıkararak 5. sırada yer aldı. Roma - Cagliari maç özetini izlemek ve İtalya Serie A güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:26 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
İtalya Serie A 23. haftasında Roma evinde Cagliari’yi 4-0 yendi.
İtalya Serie A 23. haftasında Roma evinde Cagliari’yi 4-0 yendi.

Roma, İtalya Serie A 23. haftasında evinde Cagliari ile karşılaştı. De Rossi’nin öğrencileri 4-0’lık farklı skorla kazandı. Yeni teknik direktör De Rossi bu maçla beraber 3’te 3 yaptı. Roma - Cagliari maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ROMA - CAGLİARİ MAÇ ÖZETİ

Roma - Cagliari maç özetini izlemek için

ROMA - CAGLİARİ MAÇ SONUCU

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A 23. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI







#Roma
#Cagliari
#İtalya Serie A
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