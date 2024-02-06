İtalya Serie A 23. haftasında Roma evinde Cagliari’yi 4-0 yendi.
Roma, İtalya Serie A 23. haftasında evinde Cagliari ile karşılaştı. De Rossi’nin öğrencileri 4-0’lık farklı skorla kazandı. Yeni teknik direktör De Rossi bu maçla beraber 3’te 3 yaptı. Roma - Cagliari maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ROMA - CAGLİARİ MAÇ ÖZETİ
ROMA - CAGLİARİ MAÇ ÖZETİ
ROMA - CAGLİARİ MAÇ SONUCU
ROMA - CAGLİARİ MAÇ SONUCU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A 23. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
İTALYA SERİE A 23. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI
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25 dakika önce