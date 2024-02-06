Roma, İtalya Serie A 23. haftasında evinde Cagliari ile karşılaştı. De Rossi’nin öğrencileri 4-0’lık farklı skorla kazandı. Yeni teknik direktör De Rossi bu maçla beraber 3’te 3 yaptı. Roma - Cagliari maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.