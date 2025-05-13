Romulo Avrupa yolcusu

Sarı-kırmızılı ekipte 1.5 yıldır forma giyen Brezilyalı oyuncu Romulo, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Geçen sezon 1. Lig'de mücadele eden Göztepe'ye devre arasında gelen Romulo, Süper Lig'de gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Sambacı'ya Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ile Fransa'dan Monaco takımları talip oldu. Bu ekiplerin dışında 3 kulübün daha Romulo için girişimlerde bulunacağı kaydedildi.