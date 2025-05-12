Göztepe büyük fırsatı kaçırdı

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise kaybedilen 2 puanın büyük bir hata ve hayal kırıklığı olduğunu söyledi. İyi futbol oynadıklarını ancak sonuca gidemediklerini vurgulayan Bulgar teknik adam, "Hırsımız son derece yüksekti. Ama final paslarında, şutlarda ve son kararlarda iyi değildik ve yakaladığımız fırsatları maalesef değerlendiremedik. Daha önce de çok kez belirttiğim gibi, maçlarda çok fazla fırsat yakalıyoruz fakat bunları maalesef değerlendiremiyoruz. Oyuncularımızın bu pozisyonların değerini biraz daha iyi bilmesi ve o anlarda gol atmak adına daha aç olmaları gerekiyor. Evimizde iki puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata. Bu yüzden çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu. Ama onun dışında, futbol ve hırs anlamında oyuncularımla ilgili kötü bir şey söyleyemem" dedi.