Ronaldo öncü oldu: Futbolcuların zararlı içeklere tepkisi sürüyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yıldız futbolcular, basın toplantısı sırasında önlerindeki masaya konulan, turnuvanın da sponsorları arasında yer alan sağlığa zararlı içeceklere tepki göstermeye devam ediyor.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, basın toplantısında 'Su için' diyerek masadaki gazlı içecekleri kaldırmıştı. Ardından Fransa Milli Takımı'nın Müslüman futbolcusu Paul Pogba da masadaki alkollü içecek şişesini kamera önünden çekmişti.
Son olarak İtalyan futbolcu Manuel Locatelli de benzer bir harekete imza attı. İtalya'nın İsviçre'yi 3-0 yendiği maçta attığı iki golle yıldızlaşan Locatelli, basın toplantısında önünde yer alan kola şişelerini kenara aldı ve önüne su şişesini koydu.
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Ronaldo'nun Coca-Cola şişelerini kaldırmasının ardından meşrubat devinin piyasa değerinin 4 milyar dolar düştüğü bildirilmişti.