Ronaldo öncü oldu: Futbolcuların zararlı içeklere tepkisi sürüyor

Ronaldo'nun başlattığı akım sürüyor: Locatelli de kola şişesinin yerine su koydu

Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubunda yer alan İtalya ile İsviçre arasında dün oynanan maçta gök mavililer sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Maçta iki golle yıldızlaşan Manuel Locatelli de son günlerdeki akıma uyarak maç sonunda kola şişelerini kenara çekerek, yerine su şişesini koydu.



Daha önce Ronaldo da kola şişelerinin yerine su şişesini koyarak, 'su için' uyarısında bulunmuş, ardından Fransız yıldız Pogba da bira şişesini masadan kaldırmıştı.