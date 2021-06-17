Spor Ronaldo öncü oldu Futbolcuların zararlı içeklere tepkisi sürüyor
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Ronaldo öncü oldu: Futbolcuların zararlı içeklere tepkisi sürüyor

Cristiano Ronaldo'nun ardından İtalyan futbolcu Manuel Locatelli de basın toplantısında masanın üzerinde bulunan kola şişelerini kenara aldı ve 'su için' mesajı verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo öncü oldu: Futbolcuların zararlı içeklere tepkisi sürüyor
Locatelli masaya oturmadan önce su ile kola şişelerinin yerini değiştirdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yıldız futbolcular, basın toplantısı sırasında önlerindeki masaya konulan, turnuvanın da sponsorları arasında yer alan sağlığa zararlı içeceklere tepki göstermeye devam ediyor.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, basın toplantısında 'Su için' diyerek masadaki gazlı içecekleri kaldırmıştı. Ardından Fransa Milli Takımı'nın Müslüman futbolcusu Paul Pogba da masadaki alkollü içecek şişesini kamera önünden çekmişti.

Son olarak İtalyan futbolcu Manuel Locatelli de benzer bir harekete imza attı. İtalya'nın İsviçre'yi 3-0 yendiği maçta attığı iki golle yıldızlaşan Locatelli, basın toplantısında önünde yer alan kola şişelerini kenara aldı ve önüne su şişesini koydu.

  • Ronaldo'nun Coca-Cola şişelerini kaldırmasının ardından meşrubat devinin piyasa değerinin 4 milyar dolar düştüğü bildirilmişti.

Ronaldo şişeleri masadan kaldırdı: Coca-Cola 4 milyar dolar değer kaybetti
EKONOMİ
Ronaldo şişeleri masadan kaldırdı: Coca-Cola 4 milyar dolar değer kaybetti

Ronaldo'nun başlattığı akım sürüyor: Locatelli de kola şişesinin yerine su koydu
OYNAT 00:20
Ronaldo'nun başlattığı akım sürüyor: Locatelli de kola şişesinin yerine su koydu
Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubunda yer alan İtalya ile İsviçre arasında dün oynanan maçta gök mavililer sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Maçta iki golle yıldızlaşan Manuel Locatelli de son günlerdeki akıma uyarak maç sonunda kola şişelerini kenara çekerek, yerine su şişesini koydu.

Daha önce Ronaldo da kola şişelerinin yerine su şişesini koyarak, 'su için' uyarısında bulunmuş, ardından Fransız yıldız Pogba da bira şişesini masadan kaldırmıştı.

Fransız yıldız Paul Pogba basın toplantısı sırasında masadaki bira şişesini kaldırdı
OYNAT 00:18
Fransız yıldız Paul Pogba basın toplantısı sırasında masadaki bira şişesini kaldırdı
EURO 2020'nin 'Ölüm Grubu' F Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa, Almanya'yı Mats Hummels'in 20. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Maçın ardından basın toplantısına katılan yıldız futbolcu Paul Pogba'nın hareketi ise toplantıya damga vurdu. Pogba, masadaki bira şişesini kaldırması günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Geçtiğimiz günlerde de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 'su için' diyerek, masadaki kola şişelerini kaldırmıştı.

Öte yandan Pogba, 15 Mart 1993'te Gineli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Seine-et-Marne şehrinde dünyaya gelmiş, Müslüman olmuş ve hacca gitmiştir.




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