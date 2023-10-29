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Spor

Hastalanan Rosier kadroda yok

Beşiktaş, Fransız sağ beki Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

18:24 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Valentin Rosier

Valentin Rosier

Siyah-beyazlıların Fransız sağ beki Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.


27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.


Beşiktaş'ın açıklaması:





#Beşiktaş
#Valentin Rosier
#sakatlık
#Gaziantep FK
8 saat önce
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