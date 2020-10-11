A Milliler telafi maçına çıkıyor: Rakip Rusya

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 3. maçında bugün deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Başkenti Moskova’daki VTB Arena’da oynanacak maç saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Maçta Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan’ı konuk edecek. Grupta daha önce yaptığı maçlarda sahasında Macaristan’a 1-0 yenilen Türkiye, deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kalmıştı.

Türkiye’de Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Rusya ise koronavirüs nedeniyle 3 futbolcuyu takımdan çıkardı.

"Güzel futbol oynamak istiyoruz"

A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahaya üstün bir oyun yansıtıp Rusya maçını kazanmayı umduklarını söyledi. Güçlü bir rakiple oynayacaklarını belirten Güneş, “Futbol adına hem ofansif hem defansif düşüncemizin doğrularını sahaya yansıtmaya çalışacağız. Grupta kendi sahamızda sürpriz bir sonuçla Macaristan’a kaybettik. Telafi etmek için de Rusya’dan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz ama her şeyden önemlisi güzel bir futbol oynamak istiyoruz. Umarım ki gerçek futbolumuzu sahaya yansıtıp üstün bir oyunla maçı kazanırız” dedi.





Muhtemel 11'ler

RUSYA: Anton Shunin, Sergey Petrov, Andrey Semenov, Georgi Dzhikiya, Vyacheslav Karavaev, Magomed Ozdoev, Zelimkhan Bakaev, Roman Zobnin, Yuri Zhirkov, Aleksey Ionov, Artem Dzyuba.

TÜRKİYE: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Çağlar Söğüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Efecan Karaca, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.





Türkiye maçı öncesinde Rusya'da koronavirüs şoku: Mario Fernandes'in testi pozitif çıktı UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Rusya'da maç öncesinde koronavirüs şoku yaşanıyor.Gazetemru.com'da yer alan habere göre CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Mario Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Türkiye maçı öncesinde rutin testlere giren Rusya Milli Takımı'nda Fernandes haricinde pozitif vakaya rastlanmadı. Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stansilav Cherchesov da 30 yaşındaki tecrübeli sağ bek oyuncusunun virüs şüphesiyle kadrodan çıkartıldığını belirtti. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının arından Fernandes hızlı bir şekilde takımdan izole edildi. Haberde ayrıca oyuncunun test sonuçlarının pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti taşımadığına da dikkat çekildi. Fernandes, aday kadrodan çıkartılırken, yerine başka bir futbolcu dahil edilmedi.Galatasaraylı Marcao'dan, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat iddiası⚡️ #BizimÇocuklar UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşması için Rusya'da! 🔴⚪️ pic.twitter.com/QX4BvcvVsH— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) October 10, 2020





Ay-Yıldızlılar pes etmedi: Almanya'yı yıkan gol son dakikada geldi A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Köln'de bulunan RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan maçta ay yıldızlıların gollerini 49'uncu dakikada Ozan Tufan, 67'nci dakikada Efecan Karaca ve 90 4'üncü dakikada Kenan Karaman atarken, Almanya'nın golleri ise 45 1'inci dakikada Draxler, 58'inci dakikada Neuhaus ve 81'inci dakikada Waldschmidt'ten geldi. Karşılaşmanın önemli anları;45 1'inci dakikada Havertz'in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Draxler ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ve topu kaleci Mert Günok'un yanından ağlara yolladı: 1-0.49'uncu dakikada Kaan Ayhan'nın pası ile ceza yayı bölgesinde topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı çektikten sonra sağ ayağının içi ile düzgün bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 1-1.58'inci dakikada ceza sahasına sokulan Havertz'ın pası ile penaltı noktasında topla buluşan Neuhaus, yerden vuruşu ile fileleri sarstı: 2-1.67'nci dakikada yaptığı baskı ile Neuhaus'dan topu çalan Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla kaleci Leno'yu avladı ve yeniden maça beraberliği getirdi: 2-2.81'inci dakikada sol kanattan gelişen Almanya atağında Gosens ortasını penaltı noktasına doğru kesti. Savunmadan seken topu önünde bulan Waldschmidt yaptığı düzgün vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.87'nci dakikada Kenan Karaman'ın ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı sert vuruş üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.90+4'üncü dakikada Almanya ceza sahası yayının çevresinde bulunan Cengiz Ünder, ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. Topla buluşan Abdülkadir Ömür, pasını bekletmeden penaltı noktasındaki Kenan Karaman'a aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruş ağları sarstı: 3-3.Ne düşünüyorsunuz? pic.twitter.com/2IBBzpR7qz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 7, 2020 Gurbetçilerden milli takıma destekAlmanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) kararıyla 300 seyircinin katılımıyla oynanan müsabakada, bu 300 kişinin arasında yer alan bir grup gurbetçi taraftar, ay yıldızlılara maç boyunca destek verdi. Az sayıda bulunan Türk seyirciler, yaptıkları tezahüratlarla milli takımı yalnız bırakmadı.Nihat Özdemir maçı takip ettiTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir müsabakayı, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birlikte RheinEnergie Stadyumu protokol tribününde takip etti.Almanya-Türkiye maç özetiA Milli Takımımız üç kez geriye düştü ancak pes etmedi.Milliler 90+4'te bulduğu golle Almanya karşısında sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.İşte maçın özeti... pic.twitter.com/AFVEgDIEdg— TRT Spor (@trtspor) October 7, 2020 Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı gol sosyal medyada gündem olduAlmanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu Almanya milli marşını okumadı