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Sakaryaspor 3 puanı tek golle aldı

Sakaryaspor 3 puanı tek golle aldı

16:0113/04/2025, Sunday
DHA
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Sakaryaspor puanını 45'e çıkarırken, Pendikspor ise 45 puanda kaldı.
Sakaryaspor puanını 45'e çıkarırken, Pendikspor ise 45 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendi.

1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Sakaryaspor, sahasında Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.


5'inci dakikada Pendikspor etkili geldi. Eze savunma arkasına atılan topta Kahraman Demirtaş ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak şutunu çekti. Onun şutunda kaleci Szumski tuttuğu köşede topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.


20'nci dakikada Sakaryaspor'un sağ kanattan etkili geldiği atakta ceza sahası içerisinde yapılan ortaya ayağını uzatan Ozegovic, topu ağlara gönderemedi.


İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.


62'nci dakikada Sakaryaspor 1-0 öne geçti. Emre Demir'in ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Emre Koyuncu'nun elinden kaçarak ağlarla buluştu: 1-0


90 6'ncı dakikada ceza sahasında yerde kalan Pendiksporlu oyuncu Alpaslan Öztürk penaltı bekledi. Ancak öncesinde hakem Yusuf Ziya Gündüz ofsayt kararı verdi.




#Trendyol 1. Lig
#Sakaryaspor
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