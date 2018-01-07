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Sam Allardyce bir golcü daha istiyor

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u kadrosuna katan Everton'ın bir golcü transferi daha yapacağı ve iki ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu sezon Sam Allardyce yönetimindeki Everton, topladığı 27 puanla 9. sırada yer alıyor.

Bu sezon Sam Allardyce yönetimindeki Everton, topladığı 27 puanla 9. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Reuters

Cenk Tosun'u transfer eden Everton'da teknik direktör Sam Allardyce'in forvete bir takviye daha yapmak istediği aktarıldı.

Öncelik Sakho

İngiliz The Sun'da yer alan habere göre Everton'da ilk hedefin Aston Villa'da forma giyen 28 yaşındaki Senegalli futbolcu Diafra Sakho olduğu ifade edildi.

Sakho bu sezon West Ham formasıyla sadece 2'si ilk 11 olmak üzere 14 resmi maça çıktı. Senegalli futbolcu bu maçlarda 4 gol attı.
Sakho bu sezon West Ham formasıyla sadece 2'si ilk 11 olmak üzere 14 resmi maça çıktı. Senegalli futbolcu bu maçlarda 4 gol attı.

Alternatif Dembele

Sakho transferinin olumlu sonuçlanmaması durumunda ise alternatif olarak Celtic'in Fransız golcüsü Moussa Dembele için nabız yoklanacağı belirtildi.

Geçen sezon Celtic'te 31 gol atama başarısı gösteren 21 yaşındaki Dembele, bu sezon çıktığı 21 maçta 8 gol kaydetti.
Geçen sezon Celtic'te 31 gol atama başarısı gösteren 21 yaşındaki Dembele, bu sezon çıktığı 21 maçta 8 gol kaydetti.

Sandro ile yollar ayrılacak

Sakho ya da Dembele ikilisinden birinin kadroya katılması durumunda, bu sezon Everton'da beklentileri karşılayamayan Sandro Ramirez'in takımdan gönderileceği bildirildi.

Everton'da mevcut forvet hattı şöyle;

  • Wayne Rooney
  • Ademola Lookman
  • Oumar Niasse
  • Sandro Ramirez
  • Cenk Tosun
Öte yandan Everton'da Oumar Niasse'nin Cenk Tosun'un transferinin ardından forma şansı bulamayacağı düşüncesiyle takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.

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