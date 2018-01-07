Sam Allardyce bir golcü daha istiyor

Cenk Tosun'u transfer eden Everton'da teknik direktör Sam Allardyce'in forvete bir takviye daha yapmak istediği aktarıldı.

Öncelik Sakho

İngiliz The Sun'da yer alan habere göre Everton'da ilk hedefin Aston Villa'da forma giyen 28 yaşındaki Senegalli futbolcu Diafra Sakho olduğu ifade edildi.

Alternatif Dembele

Sakho transferinin olumlu sonuçlanmaması durumunda ise alternatif olarak Celtic'in Fransız golcüsü Moussa Dembele için nabız yoklanacağı belirtildi.

Sandro ile yollar ayrılacak

Sakho ya da Dembele ikilisinden birinin kadroya katılması durumunda, bu sezon Everton'da beklentileri karşılayamayan Sandro Ramirez'in takımdan gönderileceği bildirildi.

Everton'da mevcut forvet hattı şöyle;

Wayne Rooney

Ademola Lookman

Oumar Niasse

Sandro Ramirez

Cenk Tosun

Öte yandan Everton'da Oumar Niasse'nin Cenk Tosun'un transferinin ardından forma şansı bulamayacağı düşüncesiyle takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.