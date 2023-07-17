Samatta PAOK'TA

Sarı-lacivertlilerle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. Gelecek sezon ki alacakları karşılığında sözleşmesi feshedilen Tanzanyalı forvetin transferinde bonservis bedeli alınmayacak.





Fenerbahçe'den yapılan açıklamada:

" Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan’ın Paok Kulübüne transfer olmuştur.

Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"





PAOK ile anlaşan Mbwana Samatta, sağlık kontrolü ve resmî sözleşme imzalamak üzere sabah Yunanistan’a uçtu ve sözleşmeyi imzaladı.





PAOK, Samatta'yı bu video ile duyurdu:





Sarı-lacivertli kulübe 2020-21 sezonunda büyük beklentiler içinde 6 milyon euro bonservis ücretiyle Aston Villa'dan transfer olmuştu.





Bir türlü istenilen performansı veremeyen Tanzanyalı forvet, önce 2021-22 sezonunda Antwerp'e geçtiğimiz sezonda bir diğer Belçika

ekiplerinden eski takımı Genk'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştı.





Fenerbahçe kariyerinde toplam 33 maça çıkıp 6 gol kaydetti ve büyük hayal kırıklığı yarattı.







