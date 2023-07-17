Samatta PAOK'TA

Geçtiğimiz sezon Genk'de kiralık olarak forma giymişti.
Sarı-lacivertlilerle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. Gelecek sezon ki alacakları karşılığında sözleşmesi feshedilen Tanzanyalı forvetin transferinde bonservis bedeli alınmayacak.
Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
PAOK ile anlaşan Mbwana Samatta, sağlık kontrolü ve resmî sözleşme imzalamak üzere sabah Yunanistan’a uçtu ve sözleşmeyi imzaladı.
Sarı-lacivertli kulübe 2020-21 sezonunda büyük beklentiler içinde 6 milyon euro bonservis ücretiyle Aston Villa'dan transfer olmuştu.
Bir türlü istenilen performansı veremeyen Tanzanyalı forvet, önce 2021-22 sezonunda Antwerp'e geçtiğimiz sezonda bir diğer Belçika
ekiplerinden eski takımı Genk'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştı.
Fenerbahçe kariyerinde toplam 33 maça çıkıp 6 gol kaydetti ve büyük hayal kırıklığı yarattı.