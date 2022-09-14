ÖZET | Leverkusen-Atletico Madrid: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçları başladı. B Grubu mücadelesinde Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen, sahasında İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi Leverkusen 2-0 kazandı.
Leverkusen'a 3 dakika yetti
Leverkusen'a galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Robert Andrich ve 87. dakikada Moussa Diaby kaydetti. Bu sonuçla Leverkusen ilk galibiyetini, Atletico Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.
Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Leverkusen deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise deplasmanda Club Brugge'un misafiri olacak.
Leverkusen-Atletico Madrid maç özeti