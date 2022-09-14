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ÖZET | Leverkusen-Atletico Madrid: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Leverkusen sahasında Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Leverkusen ilk galibiyetini, Atletico Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Leverkusen-Atletico Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri: Leverkusen-Atletico Madrid 2-0 maç özeti izle
Leverkusen'lı oyuncuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçları başladı. B Grubu mücadelesinde Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen, sahasında İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi Leverkusen 2-0 kazandı.

Leverkusen'a 3 dakika yetti

Leverkusen'a galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Robert Andrich ve 87. dakikada Moussa Diaby kaydetti. Bu sonuçla Leverkusen ilk galibiyetini, Atletico Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.

Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Leverkusen deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise deplasmanda Club Brugge'un misafiri olacak.

ÖZET | Porto-Club Brugge: 0-4
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ÖZET | Porto-Club Brugge: 0-4

ÖZET | Liverpool-Ajax: 2-1
SPOR
ÖZET | Liverpool-Ajax: 2-1

Leverkusen-Atletico Madrid maç özeti
Elinin tersiyle itti

Elinin tersiyle itti

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Presle yıkacak

Presle yıkacak

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Lewandowski'ye kötü karşılama

Lewandowski'ye kötü karşılama

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Son dakikalarda devirdi

Son dakikalarda devirdi

​Sporting CP, Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek D grubunda zirveye oturdu.
Farklı galibiyet

Farklı galibiyet

​ÖZET | Club Brugge deplasmanda Porto'yu rahat geçti.
İlk 3 puan

İlk 3 puan

ÖZET | ​Liverpool sahasında Ajax'ı son dakika golüyle mağlup etti.
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