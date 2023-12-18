Şampiyonlar Ligi grubundan üçüncü olan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da Fransız futbolcu Sacha Boey, en iyi 11'de kendisine yer buldu. Başarılı sağ bek oyuncusu, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi 11'ine seçilerek performansının karşılığını almış oldu.
Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag karşısında attığı golle takımının geri dönüşüne katkıda bulunmuş ve birçok karşılaşmada da savunma yönüyle beğeni kazanmıştı.
Avrupa'da birçok takımın transfer gündemine giren ve maçları yakından takip edilen Sacha Boey'un milli takım beklentisi ise devam ediyor. Genç oyuncu, Fransa Milli Takımı'ndan teklif bekliyor. Kamerun Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul etmeyen Boey'un Avrupa Şampiyonası'nda Fransa formasını giymek istediği ve teknik ekipten davet beklediği aktarılıyor.
Sommer, Raum, Hummels, Zubeldia, Boey, Zaire-Emery, Zubimendi, Rasmus Falk, Bukayo Saka, Harry Kane, Jude Bellingham.