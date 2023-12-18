Şampiyonlar Ligi grubundan üçüncü olan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da Fransız futbolcu Sacha Boey, en iyi 11'de kendisine yer buldu. Başarılı sağ bek oyuncusu, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi 11'ine seçilerek performansının karşılığını almış oldu.