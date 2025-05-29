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Samsunspor kritik Kayserispor maçına hazırlanıyor

Samsunspor kritik Kayserispor maçına hazırlanıyor

16:3829/05/2025, Perşembe
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Samsunspor sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 1 Haziran Pazar günü sahasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, dar alan oyunu ve taktik çalışmasıyla günü tamamladı.


Samsunspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.




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