Samsunsporlu Haluk Mustafa ameliyat edildi

Uzun süredir burun tıkanıklığı şikayeti bulunan Haluk Mustafa Tan, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Gökduman tarafından ameliyat edildi. Yapılan muayenede septum deviasyonu ve nazal valv darlığı tespit edilmesi üzerine futbolcuya septoplasti ve nazal valv cerrahisi uygulandı.