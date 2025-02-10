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Samu Saiz Pendikspor'da

Samu Saiz Pendikspor'da

17:4310/02/2025, Pazartesi
AA
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Samu Saiz yeni takımın formasını giydi.
Samu Saiz yeni takımın formasını giydi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Samu Saiz'i transfer ettiğini açıkladı.

Pendikspor, Eyüpspor'dan Samu Saiz'i kiraladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Samuel Saiz'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı" denildi.


Eyüpspor'dan kiralanan orta saha oyuncusu, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 16 maçta 3 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez forma giydi.








#Pendikspor
#Samu Saiz
#1. Lig

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