Saracchi geliyor Onyekuru bitiyor

Galatasaray, Ocak ayının ilk transferini gerçekleştirdi. Sol bek Marcelo Saracchi transferini Leipzig kulübü de doğruladı. Leipzig yöneticisi Markus Krösche, Alman basınına yaptığı açıklamada; “Saracchi’nin Galatasaray’a transferinde sadece evrak işleri kaldı” açıklamasını yaptı. Öte yandan kulüp içerisinden alınan bilgilere göre; Marcelo Saracchi’nin bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Leipzig’de forma giyen 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek, bu sezon 7 resmi maçta oynadı ve 1 gol kaydetti. 23 Nisan 1998 yılında Uruguay’da dünyaya gelen Saracchi, 1.72’lik boyu ve sol bek mevkisindeki süratiyle dikkat çekiyor. 4 kez Uruguay Milli Takımı forması giyen Saracchi’nin Leipzig ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Diğer yandan Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde de sona geldi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcuyu Monaco’dan satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna katacak. Fransız basınında çıkan haberlerde de Galatasaray’ın, Onyekuru transferini bitirdiği belirtildi. Nijeryalı oyuncunun menajeri William D’avila ise Radyospor’a yaptığı açıklamada, son detayların konuşulduğunu ve transferin kısa bir süre sonra açıklanacağını söyledi. Galatasaray, sezon başında da Onyekuru’yu transfer etmek istemiş, ancak Monaco kulübü bonservis bedelini ödeyerek, oyuncuyu Everton’dan renklerine bağlamıştı. Nijeryalı oyuncu, bu sezon Fransız ekibinde sadece 160 dakika forma şansı bulabildi.

Lyon’un Nzozi ısrarı

Galatasaray’da kadro dışı kalmasının ardından kiralık sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Steven Nzonzi’nen Lyon’a transferinin yakın olduğu öne sürüldü. beinSport Fransa’nın habarine göre; Lyon’un sakatlıklar ve takımdan ayrılacak oyuncular sebebiyle Ocak ayında hareketli bir dönem yaşayacağı belirtildi. Bu bağlamda Lyon çalıştırıcısı Rudi Garcia’nın orta sahaya yapılacak takviyenin baş aktörünün Roma’yı çalıştırdığı dönemde de öğrencisi olan Nzonzi olduğu belirtiliyor.

UEFA tehlikesi son anda kalktı

Kulübe gelen haciz ve bloke nedeniyle futbol takımına 1.5 aydır ödeme yapamayan Galatasaray yönetiminin, borçsuzluk kağıdını Antalyaspor maçının olduğu gün son dakikada aldığı ortaya çıktı. Mustafa Cengiz yönetimi, borçsuzluk kağıdını teslim ederek UEFA engelini aştı. Eski başkan Dursun Özbek’in 20 milyon Euro’luk alacağı nedeniyle banka hesapları bloke altına alınan sarı-kırmızılıların, UEFA’ya bildirmesi gereken borçsuzluk kağıdı için futbolcularından Cumartesi günü imza aldığı ortaya çıktı. Cumartesi günü futbolcularına 1.5 aylık alacakları, yani toplam 60 milyon TL ödeme garantisi veren sarı-kırmızılı yönetim borçsuzluk kağıdı için imzaları bu şekilde son dakikada aldı.