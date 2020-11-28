Şaşkına çeviren açıklama: Maradona fakir öldü

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.

"Hesabında hiçbir şey kalmamıştı"





Maradona'ya yakın olan Luis Ventura adlı Arjantinli gazeteci efsane için, "Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü" ifadesini kullandı.

İddiaya göre, Maradona öldüğünde hesabında 75 bin sterlinden (781 bin 943 TL) daha az para vardı. Bunun nedeninin ise Maradona'nın aşırılık içinde yaşaması ve çevresindeki insanların cömertliğinden yararlanması olduğu belirtildi.

İngiliz kini 34 yıl sonra bile geçmedi: Maradona'nın ölümünü böyle duyurdular Futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti.Futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona evinde geçirdiği kalp krizi ile 60 yaşında hayata veda etti. Ölümü futbol dünyasını yasa boğarken, İngiliz gazetelerinde çıkan çirkin manşetler tepki çekti.Arjantin'in başkanı Alberto Fernández üç günlük ulusal yas ilan ederken, Maradona'nın ölümü Avrupa ve ABD manşetlerinde yerini aldı.İngiliz gazeteleri ise 1986 yılında Maradona'nın attığı iki golle İngiltere'yi mağlup etmesini unutamadı. Maradona'nın sevenlerini kızdıran manşetlerde "O şimdi Tanrı'nın elinde" denildi."TANRI'NIN ELİ" NE DEMEKMeksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere çeyrek finalde Arjantin'e 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Karşılaşmaya 2 gol atan Maradona damga vurdu ancak bu gollerden özellikle bir tanesi pek de normal değildi. Karşılaşmanın 51. dakikasında Maradona kalecinin topu alacağı sırada meşin yuvarlağa elle dokunarak topu ağlara yollamış, İngiliz futbolcuların yoğun itirazına rağmen maçın hakemi orta noktayı göstermişti.Ardından bir kez daha sahneye çıkan Maradona orta sahadan aldığı topla neredeyse tüm İngiliz takımını çalımlayarak ikinci golünü attı. Karşılaşma sonrası elle attığı gol sorulması üzerine Maradona, "O benim değil Tanrı'nın eliydi" ifadelerini kullandı. Bu gol futbol literatürüne "Tanrı'nın eli" tanımlamasıyla geçti ve üzerinden yıllar geçse de ününü hiç kaybetmedi. Dünya Kupası'ndan elle atılan bir golle elenen İngilizler ise Maradona'yı hiç bir zaman unutmadı.Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu: İşte otopsi raporu

33 milyon sterlin vergi borcu

Öldüğünde yaklaşık 33 milyon sterlin (344 milyon 54 bin TL) vergi borcu olduğu kaydedilen Maradona'nın İtalya'da uzun süredir devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla mücadele etmesine yardım eden avukat Angelo Pisani de Arjantinli futbol adamının çok az parası olduğunu iddia ederek, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti" dedi. Pisani ayrıca, "Parasının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, onu çevreleyen ve onu kullanan insanlarla konuşun. Cebinde hiçbir zaman 100 eurodan fazla olmamıştı" açıklamasında bulundu.

Maradona'ya bu sözlerle veda etti: Büyük bir futbolcuydu ama sportmen değildi 1970'ten 1990'a kadar 125 maçta formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nın bu alanda rekorunu elinde tutan Shilton, Maradona'nın ölümü sonrası Daily Mail gazetesinde bir yazı kaleme aldı."Şüphesiz karşılaştığım en iyi futbolcuydu"71 yaşındaki eski file bekçisi, kalp krizi sonucu 60 yaşında ölen Maradona'nın hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Onu bu kadar genç yaşta kaybettiğimiz için üzgünüm. Özel bir yetenekti ve şüphesiz karşılaştığım en iyi futbolcuydu. Ailesine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.Asırlar geçse de unutulmayacak...#Maradona pic.twitter.com/tzeJ84EpgA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 "O gün neler yaşanacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik"Shilton, Maradona'nın 1986 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye önce eliyle, 4 dakika sonra ise topu 60 metre taşıyıp 5 kişiyi çalımlayarak attığı goller için, şunları kaydetti:"O gün neler yaşanacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik. İkimiz arasındaki hava topu mücadelesinde topa kafasıyla ulaşamayacağını biliyordum. Topu eliyle ağlara gönderdi. Açık bir kural ihlaliydi, hileydi. Gol sevinci için koşarken bile iki defa hakeme baktı. Çünkü herkes gibi o da ne yaptığını biliyordu. Kısa süre sonra o harika golü attı. Biz hala önceki pozisyonu hazmetmeye çalışıyorduk. Muhteşem bir goldü ama elle oynadığı pozisyon sonucu skor 1-0 olmasa, ikinci golü atamazdı."“İngiltere’ye bir de sağ elimle gol atmanın hayalini kuruyorum”👤Diego Armando #Maradona pic.twitter.com/TN68pRSzyn— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 25, 2020 "Özür dileyeceğini bilsem seve seve onun elini sıkardım"Maradona'nın elle attığı golü yıllarca unutamadığını dile getiren Shilton, "Onunla ilgili asıl rahatsız olduğum şey, yaptığı için asla özür dilememesiydi. Özür dilemek yerine 'Tanrının eli' benzetmesini yaptı ki bu çok yanlıştı. Büyük bir futbolcuydu ama ne yazık ki sportmen biri değildi. Yıllarca ikimizi bir araya getirmek istediler. Özür dileyeceğini bilsem seve seve onun elini sıkardım. Fakat buna dair hiçbir işaret görmedim. Umarım o gol Maradona'nın mirasını lekelemez" yorumunu yaptı.İngiliz kini 34 yıl sonra bile geçmedi: Maradona'nın ölümünü böyle duyurdularGaleri: Futbol en sevilen oğlunu kaybetti: Diego Armando Maradona

150 milyon sterlin değerinde malı var

Aynı zamanda Maradona’nın 150 milyon sterlin (1 milyar 566 milyon 337 bin TL) değerinde mal varlığı olduğu, bunlar arasında; mücevherler, arazi, Buenos Aires'in merkezinde bir bina, birkaç daire, 6 lüks araba, Küba ve İtalya'daki yatırımlar ile Çin'deki futbol okullarının yer aldığı belirtildi. Maradona’nın Belarus kulübü Dinamo Brest'in fahri başkanı olarak yılda 15 milyon sterlin kazandığı da söyleniyor.

Bu fotoğraflar olay oldu: Maradona'nın açık tabutunun başında fotoğraf çektirdiler Arjantin'de cenaze görevlilerinin Diego Maradona'nın tabutunun yanında çektirdiği fotoğraflar olay oldu. TEPKİ YAĞDIÜç çalışanın çektiği fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından Maradona'nın avukatı Matias Morla, "Arkadaşımın hatırasını korumak için bu zulmün karşılığı ödenene kadar durmayacağım" ifadelerini kullandı.İngiliz kini 34 yıl sonra bile geçmedi: Maradona'nın ölümünü böyle duyurdularDAİMİ ÇALIŞAN DEĞİLMİŞArjantin'in başkenti Buenos Aires'te yer alan Sepelios Pinier isimli cenaze evinden yapılan açıklamada, Maradona'nın açık tabutunun yanında fotoğraf çektiren kişilerin cenaze evinin daimi çalışanı olmadığı belirtildi.Fotoğrafların birinde yer alan Diego Molina isimli görevlinin, görsellerin sosyal medyada yayılması üzerine ölüm tehditleri aldığı ve bazı kullanıcıların Molina'nın Arjantin vatandaşlığından çıkarılması için çağrıda bulunduğu kaydedildi.Futbol yıldızı Mardona geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Maradona gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyorMaradona'nın ölüm nedeni belli oldu: İşte otopsi raporuDiego Armando Maradona hayatını kaybetti



