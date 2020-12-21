SÜPER LİG

Sergen Yalçın'ın forma adaleti: Sadece 4 isim 11'de şans bulamadı

Süper Lig’in 13. haftasında BB Erzurumspor’u 4-0 mağlup ederek Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mağlup olduğu haftada hata yapmayan Beşiktaş’ta bu sezon yalnızca 4 genç oyuncu ilk 11’de şans bulamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yoğun fikstürde her isimden yararlanmak isterken, eldeki bütün oyunculara forma verme düşüncesinde.

Haber Merkezi İHA
Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın yönetimiyle yükselişini sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın yönetimiyle yükselişini sürdürüyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, fikstürün yoğunlaştığı periyotta her futbolcudan yararlanmaya çalışıyor. Kadroda bulunan bütün isimlerin hazır halde olmasını isteyen Sergen Yalçın, BB Erzurumspor karşısında, Alanyaspor maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Yoğun maç programında eldeki her isimden faydalanmak isteyen 48 yaşındaki teknik adam, bu sezon yalnızca 4 genç oyuncuya ilk 11’de şans tanımadı. Utku ve Ersin’in ardından takımda 3. kaleci durumundaki Emre Bilgin’in yanı sıra, diğer genç oyunculardan Erdoğan Kaya, Serdar Saatçı ve Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon ilk 11’de şans bulamayan isimler oldu. Genç futbolcuları takıma yavaş yavaş monte etmek isteyen Yalçın, bu isimlerden Erdoğan Kaya’yı Başakşehir maçında 13 dakika, Serdar Saatçı’yı Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde 17 dakika ve Kartal Kayra Yılmaz’ı da yine Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde 27 dakika sahaya sürdü.

Beşiktaş’ta bu sezon süre alamayan tek isim Emre Bilgin oldu. 26 Şubat 2004 doğumlu olan 16 yaşındaki genç file bekçisi Emre Bilgin, birçok karşılaşmada ise 21 kişilik kadroya dahil edildi.

25 golü 11 farklı isim kaydetti

BB Erzurumspor karşısında alınan 4-0’lık galibiyetle birlikte Süper Lig’in en çok gol atan takımı olan Beşiktaş’ta, rakip fileleri 11 farklı isim havalandırdı. Ligin ilk maçında Trabzonspor deplasmanında siyah-beyazlılar Boyd, Mensah ve Lens’in golleriyle kazanırken, bu isimlerden Lens kadro dışı bırakılmış, Boyd’un da lisansı çıkarılmamıştı. 8 golle Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Aboubakar ve ligde 5 golü bulunan Larin takımın en golcü simleri olurken, Atiba 3, Mensah da 2 kez gol attı. Bu isimlerin dışında Gökhan Töre, Necip Uysal, Vida, N’Koudou ve N’Sakala da bu sezon gol katkısı yapan isimler oldu. N’Sakala, Fenerbahçe derbisinde attığı golle, 5. sezonunu yaşadığı Süper Lig’deki ilk golünü kaydetti.


Sergen Yalçın: Ben atılınca başınız göğe mi erecek?
Sergen Yalçın: Ben atılınca başınız göğe mi erecek?

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği BB Erzurumspor’u sahasında 4-0 mağlup ederken, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, “Farklı iki devre oynadık. İlk yarıda çok savunan, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynayıp kilidi açmakta zorlandık. Golü daha erken bulsaydık, daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda golü bulduktan sonra bambaşka bir ikinci yarı oldu. Rakip de oynamak isteyince, çabuk kaleye giden oyuncularımızla golleri bulduk. Oyuncuların performansı belli bir seviyeye çıkınca sonuç geldi. Bu maçı çok çabuk unutup önümüzdeki maça konsantre olacağız” açıklamasını yaptı.“Sadece forvet hattı gol atmıyor”İlk yarıda rakibin iyi savunma yaptığını yineleyen Yalçın, “Açmakta zorlandık. Daha hareketli ve dikine oynamalıydık. 2-3 pozisyon var ama skor üretemedik. Golü bulsaydık daha farklı olabilirdi.Forvet eleştirilerine karşın Beşiktaş’ın ligin en çok gol atan takımı olmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Sergen Yalçın, “Forvet hattı sadece gol atmaz.Takımda gol atacak birçok oyuncu var. Mensah, N’Koudou, Larin, Güven, Josef, Ghezzal var. Bizde gol atacak 8 oyuncu var. Bugün de Vida gol attı. Stoper oynuyor Vida. Her oyuncumuzun gol atma şansı var takımımızın” diye konuştu.Liderlikle ilgili yorum yapmaktan kaçınan Sergen Yalçın, önlerinde çok uzun bir yol olduğunu ve Ankaragücü maçını düşündüklerini ifade etti.“Ben atılınca başınız göğe mi erecek?”Fatih Karagümrük maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hakem tarafından tribüne gönderildiğinin hatırlatılarak, hakemlerle teknik adamlar arasındaki diyaloğun nasıl olması gerektiği sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi:"Benimle ilgili televizyonda 'Sergen hoca niye atılmadı' diye algı yapıyorlar. Atılmama ne kadar meraklıymışsınız. Ben daha önce atıldım. Siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Kenardan dördüncü hakemle seviyeli şekilde tartışıyoruz ve itiraz ediyoruz. Küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum, neden atılayım? Niye zorla attırmaya çalışıyorsunuz. Kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz televizyondan konuşuyorsunuz. Ben atılınca rahatlayacak mısınız, başınız göğe erecek mi?"Video: Sergen Yalçın: \"Size inat atılmayacağım\"

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