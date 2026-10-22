Sergen Yalçın'ın imza töreninde güldüren soru! Yanıtı gündem oldu

TFF, A Milli Takım'ın teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli teknik adam için Riva'da imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde bir gazetecinin "Kamuoyu ve medya baskısıyla nasıl başa çıkmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki sorusu Sergen Yalçın'ı güldürdü. 53 yaşındaki teknik adamın bu soruya verdiği cevap gazetecileri de güldürdü. Yalçın şöyle konuştu:

"Tam benim yerim bence (Gülerek). Eleştiri olmadan hiçbir iş yürümez. Çok antrenmanlıyız. Yaptığınız işin tabii ki eleştiri boyutu olacak. Yaptığınız işi insanlar beğenmeyebilir, bunlar çok doğal ama biz kendi bildiğimizi, doğru bildiğimizi yapacağız. Erken konuşmamak lazım, sonucunda ne olacağını göreceğiz."

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