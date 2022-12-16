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İspanya'da bir devrin sonu: Kaptan bıraktı

Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Sergio Busquets, kaptanlığını yaptığı milli takımı bıraktı. 34 yaşındaki oyuncu, "Yaklaşık 15 yıl ve 143 maçın ardından milli takıma veda etme zamanı geldi" diyerek emekliliğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergio Busquets İspanya Milli Takımını bıraktı
Sergio Busquets

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden İspanya'da tecrübeli futbolcu Sergio Busquets, milli takıma veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Busquets, "Yaklaşık 15 yıl ve 143 maçın ardından milli takıma veda etme zamanının geldiğini duyurmak istedim. Bu uzun yolda bana eşlik eden tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum. Bana başlama fırsatı veren Vicente del Bosque'den son saniyeye kadar keyif almamı sağlayan Luis Enrique'ye. Güvenleri için Julen Lopetegui, Fernando Hierro ve Robert Moreno'ya ve tüm çalışanlarına da teşekkür ederim. Ve tabii ki takımı hak ettiği yere götürmek için her zaman her şeyimi vererek ve büyük bir gururla birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Kaptan olmak ve bu kadar çok maç oynamak, az ya da çok başarı ile ama her zaman her şeyimi vermek benim için bir onurdu. Hala hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Son olarak takım arkadaşlarıma ve yeni teknik direktör Luis de la Fuente'ye dünyada bol şans diliyorum. Şimdi bir taraftar olarak, takımımızı keyifle ve koşulsuz destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

  • İlk kez 1 Nisan 2009’da formasını giymeye başladığı İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları bulunan Busquets, 143 maça çıktı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki defansif orta saha, Iker Casillas (167) ve Sergio Ramos’un (180) ardından İspanya tarihinin en çok forma giyen üçüncü oyuncusu konumundaydı.

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