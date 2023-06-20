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Spor

Sergio Rico hayata döndü

Paris Saint Germain takımının İspanyol kalecisi Sergio Rico, attan düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldıktan 22 gün sonra komadan çıktı.

09:57 . 20/06/2023 Salı
AA
İspanyol kaleci geçen sezon hiç süre alamadı

İspanyol kaleci geçen sezon hiç süre alamadı

Sergio Rico'nun eşi Alba Silva İspanyol basınına verdiği demeçte, Sergio'nun komadan çıktığını, bilincinin açık olduğunu, yatıştırıcı ilaçlara gerek olmadan tedavisinin devam ettiğini söyledi.


"Tanrı'ya şükür olsun. Artık tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz" diyen Silva, tüm hastane personeline, doktorlara gösterdikleri inanılmaz yardım ve özveri için teşekkür etti.


Fransa'nın Paris Saint Germain takımında yedek kaleci olan 29 yaşındaki Sergio Rico, takımının lig şampiyonluğunu elde etmesinin ardından 28 Mayıs'ta Huelva kentinin El Rocio beldesindeki festivale katılmak için bu bölgeye gitmiş ve bir attan düşmesi sonucu kafa travması bulgusuyla Virgen del Rocio hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.






#Paris Saint-Germain
#futbolcu
#sergio rico
29 dakika önce
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