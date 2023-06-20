Sergio Rico hayata döndü

Sergio Rico'nun eşi Alba Silva İspanyol basınına verdiği demeçte, Sergio'nun komadan çıktığını, bilincinin açık olduğunu, yatıştırıcı ilaçlara gerek olmadan tedavisinin devam ettiğini söyledi.

"Tanrı'ya şükür olsun. Artık tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz" diyen Silva, tüm hastane personeline, doktorlara gösterdikleri inanılmaz yardım ve özveri için teşekkür etti.