Seride durum eşitlendi! Anadolu Efes Beşiktaş Fibabanka: 64-75

Konuk ekip etkili başlayarak 23-18 önde kapadığı ilk periyodun ardından soyunma odasına da 42-37 önde gitti. Çekişmeli geçen 3'üncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı takım bu çeyreği de 55-52 önde tamamladı.