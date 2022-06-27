Serkan Kırıntılı Ümraniyespor’da

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Ümraniyespor’da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Alanyaspor takımında forma giyen tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı’yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hoş geldin Serkan. Kulübümüz, Alanyaspor takımında forma giyen, 37 yaşındaki file bekçisi Serkan Kırıntılı’yı 1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Serkan’a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Serkan Kırıntılı Süper Lig'de toplam 374 maçta 480 gol yerken 104 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.

Hoş Geldin Serkan! ❤️🤍



Kulübümüz, Alanyaspor takımında forma giyen, 37 yaşındaki file bekçisi Serkan Kırıntılı’yı 1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Serkan’a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor #SemtinTakımı pic.twitter.com/CzG1cBbzYP REKLAM June 27, 2022