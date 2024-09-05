Sırbistan - İspanya UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup
İspanya,
A Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kupanın sahibi olan İspanya gruptan namağlup bir şekilde çıkmak istiyor. Peki, Sırbistan - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Sırbistan - İspanya canlı izleme linki.
SIRBİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
SIRBİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Sırbistan - İspanya maçı
bu akşam saat 21.45
’te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.
SIRBİSTAN - İSPANYA CANLI İZLE
SIRBİSTAN - İSPANYA CANLI İZLE
SIRBİSTAN - İSPANYA CANLI SKOR
SIRBİSTAN - İSPANYA CANLI SKOR
SIRBİSTAN - İSPANYA MAÇ KADROSU
SIRBİSTAN - İSPANYA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
SIRBİSTAN
SIRBİSTAN
1 Predrag Rajkovic
2 Strahinja Pavlovic
4 Nikola Milenkovic
13 Milos Veljkovic
6 Nemanja Gudelj
14 Andrija Zivkovic
16 Srdjan Mijailovic
17 Ivan Ilic
19 Lazar Samardzic
22 Sasa Lukic
9 Aleksandar Mitrovic
İSPANYA
İSPANYA
23 Unai Simon
2 Dani Carvajal
3 Robin Le Normand
14 Aymeric Laporte
24 Marc Cucurella
8 Fabian Ruiz
16 Rodri
7 Alvaro Morata
10 Dani Olmo
17 Nico Williams
19 Lamine Yamal
#Sırbistan
#İspanya
#UEFA Uluslar Ligi
1 saat önce