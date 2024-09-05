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Spor

Sırbistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup ilk maçında Sırbistan evinde İspanya’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek. Daha önce hazırlık maçında 1 kez karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanan karşılaşmada İspanya rakibini 2-0 mağlup etti. Peki, Sırbistan - İspanya maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Sırbistan - İspanya maçı şifresiz mi? İşte canlı yayın linki ve canlı skor ekranı.

11:17 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:39 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sırbistan - İspanya UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup
Sırbistan - İspanya UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup
İspanya,
A Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kupanın sahibi olan İspanya gruptan namağlup bir şekilde çıkmak istiyor. Peki, Sırbistan - İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Sırbistan - İspanya canlı izleme linki.

SIRBİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Sırbistan - İspanya maçı
bu akşam saat 21.45
’te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

SIRBİSTAN - İSPANYA CANLI İZLE

Sırbistan - İspanya maçını canlı izlemek için

SIRBİSTAN - İSPANYA CANLI SKOR

SIRBİSTAN - İSPANYA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SIRBİSTAN

1 Predrag Rajkovic

2 Strahinja Pavlovic

4 Nikola Milenkovic

13 Milos Veljkovic

6 Nemanja Gudelj

14 Andrija Zivkovic

16 Srdjan Mijailovic

17 Ivan Ilic

19 Lazar Samardzic

22 Sasa Lukic

9 Aleksandar Mitrovic

İSPANYA

23 Unai Simon

2 Dani Carvajal

3 Robin Le Normand

14 Aymeric Laporte

24 Marc Cucurella

8 Fabian Ruiz

16 Rodri

7 Alvaro Morata

10 Dani Olmo

17 Nico Williams

19 Lamine Yamal



#Sırbistan
#İspanya
#UEFA Uluslar Ligi
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