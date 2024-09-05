UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Portekiz evinde Hırvatistan’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılığını Kerem Ersoy ve Çağlar Uyarcan yapacak. Portekiz ve Hırvatistan 9. kez karşı karşıya gelecek. 39 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun bu maçta ilk 11 çıkması bekleniyor. Peki, Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Portekiz - Hırvatistan maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…