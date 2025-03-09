Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1 galibiyetiyle sona erdi.





Göztepe, 33. dakikada Kuryu Matsuki ile öne geçti. Koray Günter'in 43. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle üstünlüğü ele geçiren Sivasspor, 48. dakikada Charisis ve 66 ile 77. dakikalarda Bekir Böke'nin attığı gollerle maçı kazanmayı başardı.





Bu mağlubiyetle Avrupa hedefinde yara alan Göztepe, 36 puanda kaldı. Küme düşmeme mücadelesi veren Sivasspor ise puanını 27'ye yükseltti.





Sivasspor-Göztepe maç özetini izlemek için TIKLAYIN









Sivasspor'da korkutan sakatlıklar





Müsabakanın 8. dakikasında rakip takımın futbolcusu ile çarpışan ve yerde kalan Rey Manaj oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan Manaj’ın yerine 9. dakikada Simic oyuna girdi. Karşılaşmanın 33. dakikasında da bu kez Simic, takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpışarak yerde kaldı. Veljko Simic daha sonra sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı

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Futbolcunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.





Hastaneye kaldırılan Rey Manaj'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi pic.twitter.com/qJ5Vv6TGZv — SPOR (@yenisafakspor) March 9, 2025





Rıza Çalımbay, 643 gün sonra evinde





Hafta içi Sivasspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Rıza Çalımbay’da 643 gün sonra tekrar kulübedeki yerini aldı. Sivasspor’da en son 2022-2023 sezonunda 6 Haziran 2023’te 1-1 sona eren Kayserispor maçında takımın başında yer alan Çalımbay, bu karşılaşmanın ardından görevini bırakmıştı. Çalımbay, bu tarihten bugüne kadar tam 643 gün sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda kırmızı-beyazlı takımın başında sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar da maç öncesi 62 yaşındaki teknik adama tezahüratlarda bulundu.





Sivassporlu taraftarlardan maça yoğun ilgi





Kırmızı-beyazlı taraftarlar, bu müsabakada takımını yalnız bırakmadı. Maç öncesi stadyum çevresinde toplanan Sivaslı taraftarlar, heyecanla mücadeleyi bekledi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadyumu tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli karşılaşmada takımlarına destek verdi.





Maçın önemli dakikaları





3. dakikada soldan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında penaltı noktası üzerinden Manaj topu kafayla kaleye gönderdi. Üst direğe çarparak oyun alınana dönen meşin yuvarlağı kaleci Lis kontrol etti. Bu pozisyonda Koray Günter ile kafa kafaya çarpışan Manaj oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.





19. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ortasında Miroshi'nin kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

28. dakikada Sivassporlu oyuncular Simic ile Efkan Bekiroğlu kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan oyunculardan Simic maça devam edemedi.





Net Global Sivasspor'da sakatlık yaşayan Rey Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Veljko Simić de sakatlanarak oyuna devam edemedi ve hastaneye sevk edildi. | #SVSvGÖZ pic.twitter.com/wOKvMEyrb5 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 9, 2025

33 dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Miroshi'nin çizgiye inerek meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Matsuki'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1





Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





48. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı yay üzerinde bekleyen Charisis'e çıkardı. Charisis'in gelişine yaptı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

55. dakikada soldan Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içerisinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ çaprazdan Murat Paluli'nin kaleye gönderdiği sert şutta ceza sahasına koşu yapan Bekir Turaç Böke'ye çarpan top ağlarla buluştu: 2-1





77. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin derinlemesine pasında ceza saha içerisinde kaleye sırtı dönük topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1





Karşılaşma Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.











