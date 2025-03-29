Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Manaj (2), Garry Rodrigues, Bekir Böke ve Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 5-1 kazanan ev sahibi takım, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 17. dakikalarda Rey Manaj, 48'de Garry Rodrigues, 68'de Bekir Turaç Böke ve 76'da Efkan Bekiroğlu kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise 35'te Salih Kavrazlı'dan geldi.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 30'a yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise eksi 2 puanda kaldı.