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Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u farklı yendi

Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u farklı yendi

15:2929/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Sivassporlu futbolcular gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Sivassporlu futbolcular gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Manaj (2), Garry Rodrigues, Bekir Böke ve Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 5-1 kazanan ev sahibi takım, 3 puanı hanesine yazdırdı.


Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 17. dakikalarda Rey Manaj, 48'de Garry Rodrigues, 68'de Bekir Turaç Böke ve 76'da Efkan Bekiroğlu kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise 35'te Salih Kavrazlı'dan geldi.


Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 30'a yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise eksi 2 puanda kaldı.


SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN



#Sivasspor
#Adana Demirspor
#Süper Lig

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