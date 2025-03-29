Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 17. dakikalarda Rey Manaj, 48'de Garry Rodrigues, 68'de Bekir Turaç Böke ve 76'da Efkan Bekiroğlu kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise 35'te Salih Kavrazlı'dan geldi.