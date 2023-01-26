Süper Lig'de sıkıntılı dönemler geçiren ve Avrupa arenasında yoluna devam eden Sivasspor, kadrosunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.





Yatabare'nin ilerleyen yaşı, Leke James'in sakatlığı dolayısıyla forvet hattına da hamle yapmak isteyen Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, Meksika'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.





Tigres'ten Caicedo





Meksika'da Tigres formasını giyen Jordy Caicedo için Meksika kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuyla da anlaşan Yiğidolar, Ekvadorlu forveti birkaç gün içerisinde Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.





25 yaşındaki golcü Bu sezon Liga Meksika Apertura'da görev aldığı 13 maçta 1 gol attı.





Son kez baktı

Sivasspor'a gelmeye hazırlanan Caicedo, son kez Tigres'in Stadyumu Estadio Universitario'yu gezerken görüntülendi.





Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Tigres forması giyen Ekvadorlu santrfor Jordy Caicedo’yu 6 aylığına kiraladı.



▪️Oyuncu Meksika’dan ayrılmadan önce son kez stadyumu ziyaret etti. pic.twitter.com/WIClERaWOD — Latin Tribün (@LatinTribun) January 26, 2023



