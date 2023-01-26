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Spor

Sivasspor'dan Caicedo hamlesi

Transfer döneminde forvet arayışlarını sürdüren Sivasspor, Tigres'ten Jordy Caicedo için hamle yapıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:55 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Caicedo, Ekvador milli takımıyla çıktığı 10 maçta 2 gol kaydetti.

Caicedo, Ekvador milli takımıyla çıktığı 10 maçta 2 gol kaydetti.

Süper Lig'de sıkıntılı dönemler geçiren ve Avrupa arenasında yoluna devam eden Sivasspor, kadrosunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Yatabare'nin ilerleyen yaşı, Leke James'in sakatlığı dolayısıyla forvet hattına da hamle yapmak isteyen Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, Meksika'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.


Tigres'ten Caicedo

Meksika'da Tigres formasını giyen Jordy Caicedo için Meksika kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuyla da anlaşan Yiğidolar, Ekvadorlu forveti birkaç gün içerisinde Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.


  • 25 yaşındaki golcü Bu sezon Liga Meksika Apertura'da görev aldığı 13 maçta 1 gol attı.

Son kez baktı

Sivasspor'a gelmeye hazırlanan Caicedo, son kez Tigres'in Stadyumu Estadio Universitario'yu gezerken görüntülendi.



#Sivasspor
#Jordy Caicedo
#Transfer
#Ekvador
2 saat önce
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Sivasspor'dan Caicedo hamlesi
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