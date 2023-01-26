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Caicedo, Ekvador milli takımıyla çıktığı 10 maçta 2 gol kaydetti.
Süper Lig'de sıkıntılı dönemler geçiren ve Avrupa arenasında yoluna devam eden Sivasspor, kadrosunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yatabare'nin ilerleyen yaşı, Leke James'in sakatlığı dolayısıyla forvet hattına da hamle yapmak isteyen Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, Meksika'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.
Meksika'da Tigres formasını giyen Jordy Caicedo için Meksika kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuyla da anlaşan Yiğidolar, Ekvadorlu forveti birkaç gün içerisinde Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.
Sivasspor'a gelmeye hazırlanan Caicedo, son kez Tigres'in Stadyumu Estadio Universitario'yu gezerken görüntülendi.