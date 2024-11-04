Sivassporlu Sonko'dan Fenerbahçe maçı öncesi iddialı sözler

Çaykur Rizespor maçında 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Sivasspor'un Gambiyalı stoperi Noah Sonko Sundberg antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Sonko iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Zor bir maçtı. İki tane gol attım. Çok güzel bir şey benim için. Takım olarak da galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Maça genel olarak baktığımızda ilk yarı çok iyi performans ortaya koyamadık. Topun kontrolü bizde değildi. Ama ikinci yarı bambaşka bir futbol ortaya koyduk. İyi mücadele ettik ve maçı kazandık. Aynı zamanda taraftarlarımızın desteği çok büyüktü. Onların desteği, onların sevgisi sayesinde maçı kazandık" dedi. Frikik vuruşu için özel bir hazırlık yapmadığını belirten Sonko, "Maçtan önceki gün 10 frikik kullandım, 3'ünde gol atabilmiştim. Genel olarak özel bir şey yapmıyorum. Bir ritüel olarak düşünürsek, maçta çok odaklanmıştım. 3 adım geriden başlayıp frikik şutunu öyle çektim ve gol attım . Bu da tamamen odaklanmamın sonucuydu" diye konuştu.