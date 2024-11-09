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Sivasspor'un Fenerbahçe kadrosu belli oldu

Sivasspor'un Fenerbahçe kadrosu belli oldu

13:049/11/2024, Cumartesi
AA
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Fode Koita da kafilede yer aldı.
Fode Koita da kafilede yer aldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor'un kamp kadrosu açıklandı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde 21 futbolcu yer aldı.


İstanbul'da kamp yapacağı otele geçen Sivassporlu futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.



Kamp kadrosu

Sivasspor'un kafilesinde Djordje Nikolic, Ali Şaşal Vural, Uros Radakovic, Noah Sonko Sundberg, Samba Camara, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Murat Paluli, Charis Charisis, Samuel Moutoussamy, Jan Bieganski, Oğuzhan Aksoy, Yılmaz Cin, Azizbek Turgunboev, Emrah Başsan, Queensy Menig, Bekir Turaç Böke, Garry Rodrigues, Keita Balde, Fode Koita bulunuyor.


Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak.





#Sivasspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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