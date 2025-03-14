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Sivasspor'un Hatayspor kafilesi belli oldu: 6 eksik var

Sivasspor'un Hatayspor kafilesi belli oldu: 6 eksik var

16:0314/03/2025, Cuma
IHA
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Hatayspor’a konuk olacak Sivasspor, Mersin’e gitti. Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Achilleas Poungouras, Noah Sonko Sundberg, Emrah Başsan ve Ziya Erdal kafilede yer almadı.

Süper Lig'de 16 Mart Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 22 kişilik kafileyle Mersin’e gitti.


Sakatlıkları bulunan Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Achilleas Poungouras, Noah Sonko Sundberg ve Emrah Başsan ile sarı kart cezalısı Ziya Erdal kafilede yer almadı.


Kırmızı-beyazlılar yarın Mersin’de yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.


Sivasspor’un, Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:


Ali Şaşal Vural, Djordje Nikolic, Arda Erturan, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Uros Radakovic, Murat Paluli, Emirhan Başyiğit, Alex Pritchard, Charis Charisis, Queensy Menig, Oğuzhan Aksoy, Jan Bieganski, Samuel Moutoussamy, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Talha Şeker, Veljko Simic, Rey Manaj, Fode Koita, Bekir Turaç Böke.






#Sivasspor
#Hatayspor
#Süper Lig

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