2.LİG

Skandal görüntüler: Maça kesici aletle çıktı Sakaryasporlu futbolcuları yaraladı

Amedsporlu Mansur Çalar'ın Sakaryaspor'la oynanan maça elinde kesici bir aletle çıktığı ve rakip takım oyuncularına saldırdığının görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amedsporlu Mansur Çalar'ın Sakaryasporlu futbolculara yaptığı saldırının görüntüleri servis edildi.

Amedsporlu Mansur Çalar'ın Sakaryasporlu futbolculara yaptığı saldırının görüntüleri servis edildi.

TFF 2. Lig'de Amedspor'un sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maç öncesi, ısınma harekeleri sırasında iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmıştı.

Sakaryasporlu futbolcular maçın ardından vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici alet ile yaralandıklarını gösteren paylaşımlarda bulunmuştu.

Yaşanan olaylarla ilgili skandal görüntüler ortaya çıktı. TV264 tarafından paylaşılan görüntülerde, Amedsporlu Mansur Çalar'ın seremoni sırasında elinde kesici bir alet tuttuğu ve bununla Sakaryasporlu futbolcuları yaraladığı görüldü.

Amedsporlu futbolcunun elindekinin jilet olduğu iddia edildi.



İşte o görüntüler;

Polis soruşturma başlattı

Sakaryaspor’lu futbolcular Teyfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan maç sonu Diyarbakır'da Huzur Polis Merkezi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Futbolcuların şikayeti üzerine polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Amedspor-Sakaryaspor maçında olay: Sahaya kesici aletle çıktı
Amedspor-Sakaryaspor maçında olay: Sahaya kesici aletle çıktı

TFF 2. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'in sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maç öncesi, ısınma hareketleri sırasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Mücadelenin hakemi Ferhat Kestanlıoğlu yaşanan olayların ardından Ferhan Amedspor'dan Muhlis'e ve Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'na maç başlamadan önce kırmızı kart gösterdi.Gergin başlayan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken, maçın ardından Sakaryasporlu futbolcu Ferit Erişçi yaşanan olaylara tepki gösterdi. Amedsporlu futbolcunun sahaya kesici aletle çıktığını ifade eden Erişçi, takım arkadaşlarının vücudundaki yaraları gösteren fotoğrafları, "Bunları futbolcu diye sahaya çıkaran TFF, bunları umarım görürsünüz. Adam sahaya kesici cisimle çıkıyor. Futbolun en büyük yüz karasısın Amedspor" ifadeleriyle paylaştı.İşte Amedspor maçı sonrası Sakaryasporlu futbolcuların son halleri;Maç başlamadan 2 kırmızı kart çıktı

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