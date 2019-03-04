Skandal görüntüler: Maça kesici aletle çıktı Sakaryasporlu futbolcuları yaraladı

TFF 2. Lig'de Amedspor'un sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maç öncesi, ısınma harekeleri sırasında iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmıştı.

Sakaryasporlu futbolcular maçın ardından vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici alet ile yaralandıklarını gösteren paylaşımlarda bulunmuştu.

Yaşanan olaylarla ilgili skandal görüntüler ortaya çıktı. TV264 tarafından paylaşılan görüntülerde, Amedsporlu Mansur Çalar'ın seremoni sırasında elinde kesici bir alet tuttuğu ve bununla Sakaryasporlu futbolcuları yaraladığı görüldü.

Amedsporlu futbolcunun elindekinin jilet olduğu iddia edildi.



İşte o görüntüler;

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Mart 2019

Polis soruşturma başlattı

Sakaryaspor’lu futbolcular Teyfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan maç sonu Diyarbakır'da Huzur Polis Merkezi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Futbolcuların şikayeti üzerine polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.