Sofyan Amrabat: 'Hayalimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında yarın sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan önce düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat açıklamalarda bulundu. Union Saint-Gilloise maçının çok önemli olduğuna vurgu yapan Amrabat, “Yarın çok önemli bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda yarınki maçta reaksiyon verme şansımız olacak. Elbette son günler bizim açımızdan fazlasıyla zorlu geçti. Kendi sahamızda çok önemli büyük bir maçı kaybettik. Ben saha çıktığımda taraftarlarımızın güzel bir atmosfer oluşturduğunu hissettim. Destek anlamında bizlere her şeyi verdiler. Bizlerin de onlara bir şeyler sunabilmemiz, onları mutlu edebilmemiz gerekiyor. Almış olduğumuz neticeden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Reaksiyon göstermemiz mecburi. Dolayısıyla yarın alacağımız galibiyetle onları mutlu etmek istiyoruz” yorumlarında bulundu.





'MÜCADELE ETMEK VE SAVAŞMAK İÇİN FAZLASIYLA HAZIRIZ'

UEFA Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlamak istediklerini ifade eden Faslı oyuncu, “Hocamız Mourinho’da alınan neticeden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyordu. Kendi aramızda bu durumun üstesinden gelebileceğimizi bize söyledi. Bizler de aynı şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Yarın elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Taraftarlarımız için, Fenerbahçe camiası için yarın güçlü bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Avrupa Ligi’ne galibiyetle başlamak da bizim açımızdan motive edici ve güzel olacaktır. Dolayısıyla mücadele etmek ve savaşmak için fazlasıyla hazırız” şeklinde konuştu.









‘SABIRSIZLIKLA GELECEKTE OYNAYACAĞIM MAÇLARI BEKLİYORUM’

Türk futbolunda baskının olduğunu ama bu baskıyı da sevdiğini söyleyen 28 yaşındaki orta saha, “Buraya geleli çok fazla zaman olmadı. Her yeni oyuncu için zamana ihtiyaç vardır. Daha önce İngiltere’de ve İtalya’da oynadım ama burası farklı bir yer. Adapte olmam için çok fazla zaman var diyemem. Bir an önce takımıma adapte olmam gerekiyor. Hoca beni sahaya sürdüğünde en iyisini ortaya koyabilmeliyim. Bu noktada hazır olduğumu söyleyebilirim. Sabırsızlıkla gelecekte oynayacağım maçları bekliyorum. Kendimi performansımla sahada göstermek isteyen biriyim. Bizler Fenerbahçe’nin oyuncularıyız. Burada baskı olabilir ama ben bu baskıyı da seviyorum. Bizim amacımız her zaman takım olarak kazanmak olmalı. Çok çalışmalı ve oynayacağımız her maçı da kazanmalıyız. Bana göre önemli olan şey bu” diye konuştu.





‘HAYALİMİZ BU TURNUVAYI KAZANMAK’

Güçlü bir takım olduklarını dile getiren Sofyan Amrabat, “Ben her zaman kendi adıma maksimumu isteyen bir oyuncuyum. Elbette ki hayalimiz bu turnuvayı kazanmak ama bunun yanı sıra bunu kazanabilmek birçok şeye bağlı olan bir şey. Bizler Fenerbahçe oyuncularıyız ve her maçı kazanmak, kupalar kazanmak isteriz. Futbolda en güzel şey kupalar kazanabilmek. Buna da yarın oynayacağımız maçla başlayacağız. İnşallah bunu da gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz güçlü bir takımız” diyerek sözlerini noktaladı.







