Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Transfer
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Jurasek transferini açıkladı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Jurasek transferini açıkladı

22:2729/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş, David Jurasek transferini duyurdu
Beşiktaş, David Jurasek transferini duyurdu

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, David Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;


Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek’in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır.


David Jurasek’e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



#Beşiktaş
#David Jurasek
#Transfer
#Son Dakika Transfer Haberleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmenlerin yaz tatili il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor: MEBBİS öğretmen giriş ekranı