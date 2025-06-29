Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Jurasek transferini açıkladı

Beşiktaş, David Jurasek transferini duyurdu
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, David Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek’in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
David Jurasek’e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
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