Spor Sörlothun yolu açıldı
TRANSFER

Sörloth'un yolu açıldı

Leipzig, Alexander Sörloth'u satma kararı aldı. Fenerbahçe, Norveçli golcü için yeniden devreye girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörlothun yolu açıldı
Sörloth'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, forvet hattına yaptığı Andre Silva, Timo Werner ve Benjamin Sesko takviyelerinin ardından Norveçli golcü Sörloth’u satmaya karar verdi.

Fenerbahçe, bu gelişme üzerine Sörloth için tekrar devreye girdi ve Norveçli golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Leipzig'de forma şansı bulamayan Sörloth da ilk 11’de sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Norveçli golcüye yıllık 2.5 milyon Euro ücret önerdiği belirtildi.

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