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Southampton 0-3 Manchester United (ÖZET-VİDEO)

İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Manchester United deplasmanda Southampton'ı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden olan Manchester United, bu galibiyetle birlikte 2 maçlık yenilgiye son verdi. Manchester United forması giyen Altay Bayındır, mücadelede süre almadı. Southampton - Manchester United maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

17:14 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:15 - 14/09/2024 Cumartesi
IHA
Manchester United'lı oyuncuların gol sevinçleri
Manchester United'lı oyuncuların gol sevinçleri

İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Manchester United, Southampton’a konuk oldu. Mücadeleyi Manchester United 3-0 kazandı ve 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Ayrıca Manchester United forması giyen Altay Bayındır, mücadelede süre almadı.


Southampton 0-3 Manchester United maç özeti


St. Mary’s Stadyumu’nda oynanan müsabakanın 31. dakikasında ev sahibi penaltı kazandı. Cameron Archer’in kullandığı penaltıda kaleci Onana sağına uzanarak topu çelmeyi başardı. Manchester ekibi 35. dakikada ise öne geçti; paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Bruno Fernandes’in ortasında Matthijs de Ligt, kafayla topu ağlara gönderdi. Gol sonrası ataklarını sıklaştıran Manchester United’da Rashford, ceza sahası sol çaprazından Diallo’dan aldığı pas sonrası yaptığı vuruşta direğe de çarpan top filelerle buluştu.


Müsabakanın ilk yarısı da 2-0’lık skorla geçildi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Jack Stephens, Garnacho’ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Maçın uzatma dakikalarında Garnacho ile bir gol daha bulan United, sahadan 3-0 galip ayrıldı.


Altay Bayındır süre almadı

Milli ara öncesi üst üste 2 yenilgi alan Manchester ekibi, ligde 2. galibiyetini alarak puanını 6’ya yükseltti. Southampton ise 4. mağlubiyetini aldı ve henüz puanla tanışamadı. Milli futbolcu Altay Bayındır, yedek kulübesinde bulunurken, süre almadı.


Southampton - Manchester United maç özeti izle




#Premier Lig
#Manchester United
#Southampton
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