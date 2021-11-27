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Stadyum görevlilerini şoke eden görüntü: Çim üzerinde drift yaptılar

Racing Santander'in stadyumuna araçla giren kimliği belirsiz kişiler, sahanın çimlerine ciddi şekilde zarar verdi. İspanyol polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Stadyum görevlilerini şoke eden görüntü: Çim üzerinde drift yaptılar
Zemin üzerinde tekerlek izleri oluştu.

İspanya 3. Lig ekiplerinden Racing Santander'in iç saha maçlarını oynadığı Estadio El Sardinero Stadyumu çimlerine ciddi bir şekilde hasar verildi.

Kimliği belirsiz kişilerin stadın kapısını kırarak araçla içeri girdiği ve çimler üzerinde drift yaptığı bildirildi.

Zemin üzerinde derin tekerlek izleri oluşurken, olayla ilgili İspanyol polisinin soruşturma başlattığı açıklandı.
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