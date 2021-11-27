Stadyum görevlilerini şoke eden görüntü: Çim üzerinde drift yaptılar

İspanya 3. Lig ekiplerinden Racing Santander'in iç saha maçlarını oynadığı Estadio El Sardinero Stadyumu çimlerine ciddi bir şekilde hasar verildi.
Kimliği belirsiz kişilerin stadın kapısını kırarak araçla içeri girdiği ve çimler üzerinde drift yaptığı bildirildi.
Zemin üzerinde derin tekerlek izleri oluşurken, olayla ilgili İspanyol polisinin soruşturma başlattığı açıklandı.
ℹ️ El Real Racing Club ha puesto los hechos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía. pic.twitter.com/8YAxvYUCWx
ℹ️ El Real Racing Club ha puesto los hechos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía. pic.twitter.com/8YAxvYUCWx— Real Racing Club (@realracingclub) November 25, 2021