BUNDESLİGA

Stuttgart'a bir Türk daha

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart, ikinci lig ekibi Holsten Kiel'in Türk asıllı futbolcusu Atakan Karazor'u transfer etti.

Haber Merkezi AA
Atakan Karazor Stuttgart formasıyla poz verdi.

Atakan Karazor Stuttgart formasıyla poz verdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncu Atakan Karazor ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sürecek 4 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Thomas Hitzlsberger, ön liberoda görev yapan Atakan'ın çok iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Uzun bir dönem Atakan'ı izledik. Onun iyi bir kaliteye ve perspektife sahip olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Devre arasında Stuttgart'ın kadrosuna dahil edilen milli futbolcu Ozan Kabak ile aynı formayı giyecek olan Atakan Karazor ise kendisine güvenen kulüp yetkililerine teşekkür edip, bu güvene göstereceği performansla karşılık vereceğini kaydetti.

  • Bochum ve Borussia Dortmund alt yapılarında yetişen Atakan, 2017-2018 sezonu başında Hostein Kiel'e transfer edilmişti. Orta sahada görev alan genç futbolcu, Holstein Kiel'de bu sezon 21 maçta 2 gol kaydetti.

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